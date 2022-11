L'auto des voisins - Sophie a eu un coup de foudre pour le Renault Arkana

Elle roule en Renault depuis presque toujours. Et malgré de gros soucis avec un Espace 4 et son moteur de 2.2 DCI, elle est restée fidèle. Aussi, lorsque Sophie a voulu changer son Espace 5, elle s'est naturellement tournée vers le concessionnaire du losange ou elle est littéralement tombée en arrêt devant un Arkana exposé dans le showroom, "même s'il était orange et que je n'aime que les voitures noires". C'est donc dans cette couleur qu'elle passe commande, et qu'elle est livrée 6 mois plus tard.

Depuis, près d'un an et plus de 20 000 km se sont écoulés, car Sophie roule beaucoup, pour se rendre à son travail dans le département voisin, "70 km chaque jour", mais aussi pour se balader, en Anjou ou en Italie. Mais tout ce temps passé à bord n'a pas altéré son coup de foudre pour son Arkana 160 EDC. Mais pourquoi ce modèle précisément ? "Pour sa puissance, pratique pour doubler et sa boîte auto. Je ne reviendrais plus jamais à une boîte manuelle".

Une passion qui la porte vers les réseaux sociaux

En un an, elle n'a rencontré aucun problème avec sa nouvelle voiture et touche du bois pour que cela n'arrive pas. En tout cas, en guise de bois, Sophie touche la planche de bord façon carbone et les liserés rouges de sa finition RS LIne. Sa passion intacte pour l'Arkana l'a même convaincu de s'occuper du Team Arkana Europe, un groupe Facebook qu'elle modère avec un autre propriétaire et le fondateur du groupe, "qui rassemble déjà 647 membres".

Mais pourquoi, alors que ses deux filles sont grandes et autonomes, Sophie ressent-elle le besoin de rouler seule dans une aussi grande auto ? "Le besoin de sécurité" explique-t-elle. Un besoin nécessaire pour elle, comme la puissance qui lui permet de se sentir bien durant ses longs trajets. Mais qui dit grande voiture puissante, dit prix élevé et consommation tout aussi élevée ? "En moyenne, je fais du 7,2 l / 100 km".

Une conso raisonnable obtenue grâce à la micro-hybridation du moteur essence de 160 ch. Quant au prix de l'engin, facturé au tarif catalogue à 37 500 euros, elle a pu grappiller une bonne remise en faisant reprendre son Espace 5. "J'ai aussi obtenu les marche pieds et le béquet arrière gratuitement". Quant au prix de son assurance, il est, lui aussi, très raisonnable. "Je paie 68 euros par mois".

Des tarifs raisonnables, même si un coup de foudre ne l'est jamais. Et à la question de savoir si Sophie souhaite se séparer un jour de son Arkana, sa réponse fuse : "jamais". À moins qu'un jour, dans le showroom Renault de Beauvais, elle succombe au charme d'un nouveau modèle, même s'il est d'une curieuse couleur orange.