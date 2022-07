Durant l'été, l'auto des voisins prend des congés, mais pas tout à fait. La série se transforme le temps de cinq épisodes pour répondre à la question que vous vous êtes toujours posé : quelles sont les autos personnelles des journalistes de Caradisiac. De puissantes et rutilantes voitures très récentes ? Des youngtimers ? Des autos anciennes ? Attention aux surprises. Cette semaine, Pierre-Olivier Marie nous présente son daily au goût d'Italie.

Il a beau être le rédacteur en chef adjoint de Caradisiac chargé de l'actualité, sa voiture n'est pas vraiment une nouveauté puisqu'elle fête cette année ses 12 ans. Mais Pierre-Olivier Marie ne se lasse pas de sa Fiat 500, même après plus d'une décennie à son volant. Et pas seulement pour ses aspects pratiques. "Quand je la regarde, je ressens toujours une certaine émotion. Car contrairement à d'autres autos, elle n'a pas vieilli"

dailymotion L'auto des voisins spécial Caradisiac : Pierre-Olivier Marie et sa Fiat 500 à tout faire

Si la ligne de la petite italienne est intemporelle, qu'en est-il de son moteur, un bon vieux 4 cylindres 1,2 l de 69 ch ? "Il est increvable" Et bien meilleur, selon POM (le petit nom de Pierre-Olivier Marie) que le TwinAir, le fameux bicylindres que Fiat a glissé sous le capot de ses citadines au cours de la décennie précédente.

De plus, même si le "quatre pattes" n'est pas le bloc le plus performant de tous les temps, il est plutôt sobre, "et se contente de 5,5 l sur route et de 6,2 en ville". Une ville qui est son royaume. La 500 dispose d'une vignette Crit'air 1 et de la petite touche "city" qui allège encore plus une direction assistée déjà légère, même pour celui qui a renoncé à circuler en voiture dans Paris. "Anne Hidalgo a gagné et je prends le train pour m'y rendre depuis les Yvelines ou je vis".

Une auto pratique en ville, facile à garer et plutôt robuste n'est pas pour autant la meilleure voiture du monde. Sauf que celle-ci cache un secret : son étonnante habitabilité. Les places arrière ? "Mes enfants y tiennent sans problème." Et en rabattant la banquette, POM a même réussi à transporter un demi-stère de bois de chauffage, "un véritable utilitaire".

Une auto couteau suisse

Une camionnette, qui se transforme (presque) en monospace et qui s'avère ultra-urbaine, donc. Mais en plus, elle n'est pas trop mal équipée dans cette finition, "pop", puisqu'elle dispose de la clim et d'un autoradio certes facétieux puisqu'il a rendu l'âme après une sombre histoire de code perdu. La faute à son conducteur, dont les talents de bricoleur sont inversement proportionnels à ses talents journalistiques, et qui a réussi à ruiner l'appareil en tentant de le démonter.

Pourtant cette auto dont il vante les talents n'est pas la sienne, du moins à l'origine. "C'était celle de ma femme". Mais il s'est empressé de lui piquer dès qu'elle a obtenu une voiture de fonction. Depuis, il ne quitte plus sa Fiat 500. La revendre ? Il n'y pense même pas. D'autant qu'il l'avait acheté 11 500 euros, et qu'actuellement, le prix d'appel dépasse les 15 000 euros. En plus, elle n'affiche que 88 000 km au compteur. À peine une adolescente qui va encore pouvoir charrier suffisamment de bois pour affronter nombre d'autres hivers.