L'auto des voisins spécial été - David en Renault Twingo et Pascal en Renault Trafic

Tout au long de l'été, l'auto des voisins vous accompagne sur la route de vos vacances. Comment se passe le trajet en voiture, avec quel modèle partez-vous, comment caser toute la famille, ou les amis, mais aussi les bagages ? Nous sommes allés à votre rencontre sur l'aire d'autoroute de Limours-Janvry sur l'A10 pour vous laisser la parole.

À 10 heures ce vendredi de grand départ, l’aire d’autoroute affiche déjà complet et les voitures patientent, en attendant qu’une place de parking se libère. David vient de se garer et lui, comme sa femme et sa fille, peuvent enfin se dégourdir les jambes. Ils sont partis ce matin à 6 h 45 de Lens et ont déjà effectué plus de 200 km. C’est à bord de leur Renault Twingo de 2017 qu’ils comptent rejoindre Bordeaux pour assister à un mariage.

Il leur restent près de 600 km à effectuer, avec quelques bouchons attendus. « Mais on est patients, on en a déjà eu ce matin, pendant près de trois quarts d’heure ». La petite Twingo, chargée juste ce qu’il faut est patiente elle aussi. Il faut dire que l’auto a eu droit à une cure de jeunesse. « Nouveaux pneus, révision, nouvelles plaquettes et nouveaux disques ». Avec le voyage, l’opération va coûter 2 000 euros au couple, péage et essence compris.

Mais même avec ses pièces flambant neuves, la Twingo reste délicate sur les trajets autoroutiers. « il y a une grosse prise au vent, et avec tout le poids sur l’arrière, c’est pas évident ». David est confiant malgré tout et s’en repart vers son mariage.

Un Trafic avec armes et bagages

Un peu plus loin, le Renault Trafic conduit par Pascal est d’un tout autre gabarit. Et ses passagers beaucoup plus nombreux. Ils sont 7 Alsaciens qui s’en vont vers Vitré en Bretagne. Pour les vacances ? Pas vraiment. « on va participer au championnat du monde de lancer de hache et de couteau » explique-t-il. Il est lui-même champion du monde 2018 de la spécialité. On lui tend le micro mais de loin.

L’équipe alsacienne va donc défendre les couleurs françaises de la compétition acharnée qui se déroule dans la ville bretonne et va opposer 11 nations. Pour aller jusque là-bas, le coffre est bien chargé, « avec les armes et les bagages », évidemment. Ses six passagers sont-ils bien installés pour ce voyage de 800 km ? « Moi je suis bien, puisque je conduis. Eux, ils dorment ». Le Trafic étant prévu pour 9 personnes, leur sort est plutôt enviable.

Cet utilitaire, « qui roule tranquillement à 130 km / h et ne consomme pas trop grâce à sa boîte à 6 vitesses », Pascal l’a loué, comme chaque année lorsqu'il se rend au championnat. Mais la différence de prix constatée, l’a surpris. « L’an dernier, j’ai payé 800 euros pour un gros week-end, et cette année c’est 1 200 ». L’augmentation du prix des voitures neuves a une évidente et malencontreuse influence sur le prix des locations.