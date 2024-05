L'automobile s'expose à la Foire de Paris ce week-end

Cette année, la Foire de Paris fête sa 120e édition et mettra en avant trois piliers : la rénovation de l’habitat, l’artisanat de France et du monde, et la mobilité. C’est bien sûr cette dernière catégorie qui nous intéresse. Elle représente une part importante de l’événement : « Avec près de 20 % du visitorat envisageant l’achat d’un véhicule dans les deux années à venir, l’événement s’aligne sur les attentes de ses visiteurs. Au cœur du pavillon 7.1, dans un secteur dédié, les visiteurs auront l’opportunité de découvrir une multitude de solutions de mobilité, allant des véhicules électriques ou thermiques aux trottinettes électriques, en passant par les vélos à assistance électrique, avec des modèles neufs, d’occasion ou en location ».

Le salon offre donc un large éventail à ses visiteurs. Pour la deuxième année consécutive, Renault sera présent via sa filiale de distribution (Renault Retail Group) avec un stand de 900 m2 pour exposer des modèles Renault et Dacia d’occasion.

La marque roumaine prendra également place sur la terrasse du pavillon 2.2 avec notamment ses dispositifs outdoor comme le Jogger Camper. Mais la star de Dacia est incontestablement le nouveau Duster. Fraîchement commercialisé, il propose des prestations encore jamais vues même si les prix sont à la hausse. Il se permet même de donner des leçons au Peugeot 2008 tant il se montre pragmatique.

Le constructeur chinois BYD fait aussi le déplacement. Présente en France depuis juin 2023, la marque compte sur cet événement, qui devrait réunir environ 500 000 visiteurs, pour se faire connaître davantage. La communication est au cœur de sa stratégie puisque BYD sera partenaire officiel du championnat de l’UEFA 2024 qui se tiendra en Allemagne. La marque commercialise notamment la Dolphin et la Seal.

La mobilité douce est aussi à l’honneur, les centres Feu Vert mettent en avant les vélos et trottinettes. De plus, plusieurs animations permettent de découvrir la multitude d’engins de déplacement personnel motorisés (EDPM) et la sensibilisation concernant leur pratique.

