L'avenir des Jaguar XE et XF pas si incertain

Les grandes berlines Jaguar XE et XF déjà sacrifiées au profit de plusieurs véhicules surélevés ? Pas si sûr selon le responsable des ventes de l'entité Jaguar Land Rover outre-Manche Scott Dicken. Le manager est effectivement convaincu que ces deux voitures apportent beaucoup plus à la marque que quelques ventes supplémentaires au bilan annuel.

Nos confrères de la publication Autocar rapportent dans une interview que Dicken croit fort à l'image des deux tricorps. D'après ses dires : "les XE et XF sont aujourd'hui des éléments clés de la gamme Jaguar. Elles n'ont jamais été aussi réussies que dans leur version actuelle. Nous devons voir les bénéfices à long terme pour nous et pour nos revendeurs. Les XE et XF sont d'excellentes voitures sur le marché de l'occasion".

Même si l'image de la grande berline statutaire fait partie intégrante de la marque Jaguar, le constructeur adopte ces derniers temps des stratégies contraires à cela. La XE n'est plus commercialisée aux États-Unis depuis peu tandis que les tarifs de ce modèle sont revus à la baisse en Angleterre.