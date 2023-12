L'éclairage bleu turquoise de cette Mercedes n'a rien à voir avec du tuning

Ne vous méprenez pas : croiser une Mercedes éclairée en bleu turquoise dans les projecteurs, les feux arrière et les répétiteurs des rétroviseurs aux États-Unis d'ici quelques mois ne sera pas l'indication que la personne à bord est fan de tuning et de néons. Non. Cette couleur étonnante totalement absente d'une autre fonctionnalité de signalisation automobile permettra aux passants et aux autres conducteurs d'intégrer que la voiture (une grande berline EQS ou Classe S) évolue sur la voie avec la technologie de conduite autonome Drive Pilot.

La firme à l'étoile a décroché cette autorisation dans les États du Nevada et de Californie. En Californie, cette loi spéciale pour le constructeur germanique s'applique pour l'instant deux ans seulement mais cela pourra évoluer. Concernant le Nevada, Mercedes pourra mettre en fonction le système sur les véhicules à partir du millésime 2026 et jusqu'à une éventuelle modification statutaire.

Pourquoi un tel éclairage ? Mercedes espère sensibiliser et éduquer le public aux voitures autonomes sur la route. De plus en plus de véhicules embarqueront sans surprise ces technologies dans un avenir proche. Par ailleurs, les signaux permettent aux forces de l'ordre de comprendre le statut de la voiture à son approche. Il est vrai qu'il s'agit là d'une information importante à intégrer en cas de contrôle ou pour comprendre un type de comportement routier. Autre détail intéressant, Mercedes prend aux États-Unis toutes les responsabilités d'un éventuel accident lorsque son système Drive Pilot est en fonction.