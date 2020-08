L'école 42 spéciale "Volkswagen" va s'implanter en Allemagne

Volkswagen a dessiné les contours de son grand programme de recrutement de développeurs informatiques dans le courant de l'été. Une information passée presque inaperçue mais repérée par nos confrères du Journalauto.com et qui démontre que le profil type de l'ingénieur automobile a radicalement changé.

Le groupe allemand a besoin de plusieurs milliers de développeurs informatiques dans les années à venir, que ce soit pour travailler sur les autos (intelligence artificielle, logiciels embarqués, systèmes d'exploitation) ou sur la future plateforme digitale du géant allemand.

Et plutôt que d'attendre qu'ils viennent à lui, le groupe allemand a décidé de les former en ouvrant la "42Wolfsburg", une antenne de la fameuse "école 42" du Français Xavier Niel (fondateur de Free), qui a décliné ce centre de formation à l'échelle mondiale dans de nombreux pays.

Volkswagen va investir plus de 3 millions d'euros la première année dans son école puis 2 millions d'euros par an. La particularité de cette école est que l'inscription est gratuite et qu'aucun diplôme n'est demandé aux élèves.