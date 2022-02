L’écologie, premier critère d’achat d’une électrique

S’il y a peu de chances que les Français élisent un candidat écolo à la présidence de la République, cela ne signifie pas qu’ils se désintéressent des questions environnementales. Ainsi, quelques 410 000 voitures à batteries circulent maintenant sur le territoire, d’après le décompte établi par Delta-EE, cabinet de conseil spécialisé dans la transition énergétique.

Au-delà de ce chiffre, dont l’importance doit encore être relativisée au regard des millions de modèles thermiques en circulation, l’organisme nous explique dans sa dernière étude tout juste publiée que la motivation écologique est le critère d’achat numéro 1 pour 32% des adeptes de la voiture électrique, devant la perspective des économies réalisées à l’usage (24% des réponses) et l’aspect innovant des véhicules dits propres (17% des réponses).

« Le marché des bornes de recharge à domicile est lui aussi en plein essor. On en dénombre aujourd’hui plus de 160 000, et on devrait passer le cap des 4 millions d’ici 2030, en complément de 500 à 600 000 bornes publiques », précise ce matin à Caradisiac Arthur Jouannic, Directeur France de Delta-EE.

Et l’étude de préciser que l’achat d’un véhicule électrique s’accompagne souvent de la mise en place d’autres pratiques vertueuses : « Les Français ont également investi dans des installations solaires photovoltaïques (5%) et thermiques (6%) après l’achat d’un véhicule électrique. En parallèle, presque la moitié (43%) possèdent des dispositifs domestiques intelligents, comme un thermostat connecté, pour gérer leur consommation et leurs dépenses énergétiques. Enfin, 69% des détenteurs de véhicules électriques utilisent l'électricité comme principal moyen de chauffage, ce qui est beaucoup plus élevé que la moyenne des consommateurs français. »

C’est donc un véritable éco(lo)système qui se met parfois en place avec l’arrivée d’une voiture électrique, mais celui-ci bute encore sur des offres tarifaires encore trop peu nombreuses de la part des grands fournisseurs d’énergie tels qu’EDF, Engie, Total.

Ainsi, 58% de ceux qui ont franchi le pas en vue de changer leur tarif d’électricité domestique se contenteraient, selon Delta-EE, de tarifs statiques jour/nuit) à domicile, tandis que 30% opteraient pour des tarifs “verts” à base d’énergies renouvelables.

Enfin, seuls 17% choisissent un tarif conçu spécifiquement pour les véhicules électriques. « . Les efforts déployés par les fournisseurs français sont très en deçà par rapport aux pays voisins. A titre d’exemple, il existe 16 offres différentes pour les véhicules électriques au Royaume-Uni », commentent les auteurs de l’étude Delta-EE : « une offre idéale devrait répondre aux besoins des conducteurs de véhicule électrique et donc inclure au minimum certaines caractéristiques : un tarif dynamique (« heures pleines / heures creuses »), une application permettant de gérer la recharge ou encore une offre d’achat/vente de borne de recharge. »

Nous voici donc encore loin du compte, même s’il convient de rappeler que le marché de la voiture électrique est encore jeune, et que beaucoup de choses doivent encore être mises en place. « Avec le développement des énergies renouvelables, on verra apparaître d’ici un ou deux ans des offres plus spécifiquement liées aux voitures électriques, à la fois plus économiques et plus écologiques », précise Arthur Jouannic, qui se veut par ailleurs plutôt optimiste quant aux perspectives d’une taxation accrue de l’électricité-carburant : « je ne pense pas que l’Etat aurait intérêt à taxer davantage l’électricité, car cela irait à l’encontre de ses objectifs affichés en matière de développement durable. » Allez, on va faire semblant d’y croire avec lui.