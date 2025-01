L'énigmatique Peugeot 504 Riviera fera le déplacement à Rétromobile 2025

Le constructeur ne fait pas le déplacement à Rétromobile. Mais la marque est si importante que plusieurs clubs la représenteront. On peut tout d’abord citer l’association de l’Aventure Peugeot, accompagnée du CAMP (Club des Automobiles Miniatures Peugeot), les Amis de Darl’mat, le Club 404, l’Amicale 504, l’Amicale 204-304 et le club Coupé 406.

Pour les passionnés de la marque, ce sera l’occasion d’échanger avec les membres du club et de se renseigner sur les modèles qu’ils représentent. Ce sont souvent les plus experts en la matière puisqu’ils connaissent du bout des doigts leurs autos.

Bien sûr, ils ne viendront pas les mains vides. Ainsi, seront exposées des 204, 404, 406 coupé et surtout une 504 Riviera.

Un break de chasse irrésistible

Peugeot a décliné sa 504 en différentes versions : berline, break coupé, cabriolet et pick-up. En revanche, il n’a jamais osé lancer ce break de chasse dessiné par Pininfarina, quel dommage ! C’est en 1971, au salon de Genève, que le premier prototype fut dévoilé. Deux autres prototypes seront construits par la suite. Malgré la ligne fluide et élancée, et la qualité de la réalisation, ce projet ne verra jamais le jour.

Il se murmure que trois exemplaires furent assemblés. Des membres du club Peugeot néerlandais ont traqué cette auto pendant une dizaine d’années, sans succès. Un exemplaire fut finalement découvert en Espagne, puis aurait été revendu par la suite en Allemagne. Toutefois, il s’agirait d’une réplique de couleur marron et équipé d’un toit ouvrant en toile.

En 2022, un autre exemplaire dévoilé par HC Classic a été construit par un collectionneur. Quel modèle sera exposé à Rétromobile 2025 ? Réponse la semaine prochaine.