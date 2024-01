L'énorme amende du fournisseur de diesel de Stellantis aux Etats-Unis

Personne n’a encore oublié le scandale du diesel gate aux Etats-Unis de la dernière décennie, qui a coûté quelque 2,8 milliards de dollars d’amende au constructeur allemand réglés à l’état américain (en plus des sommes énormes qu’il lui a fallu débourser pour indemniser ses clients). Mais d’autres constructeurs automobiles ont été rattrapés ces dernières années pour des problèmes du même genre, consistant à obtenir des résultats aux tests de pollution des voitures bien meilleurs que le reste du temps lorsqu’ils fonctionnent en conditions réelles.

C’est cette fois Cummins, un spécialiste du moteur diesel aux Etats-Unis, qui fait face à une amende énorme après qu’il a été démontré que ses blocs possèdent un système permettant de truquer les mesures d’émission et de pollution. La marque était soupçonnée par le ministère de la justice américain d’avoir installé un dispositif de trucage sur pas moins de 630 000 pick-up Ram 2500 et 3500 entre 2013 et 2019, mais aussi un système au but similaire sur 330 000 autres véhicules vendus entre 2019 et 2023. Des modèles de pick-up de la marque appartenant au groupe Stellantis, donc.

1,67 milliard de dollars d’amende

Cummins va ainsi régler une amende de 1,67 milliard de dollars à l’état américain, mais la marque nie toujours les faits qui lui sont reprochés : « la société n’a trouvé aucune preuve de triche à ce niveau par ses employés et nie toute volonté de fraude ». Cummins va maintenant organiser le rappel des modèles concernés et Stellantis rejette la responsabilité de ses problèmes sur son fournisseur.