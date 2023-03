L'Etat belge devra acheter uniquement des voitures électriques en 2024

La Commission européenne impose déjà à ses états membres d’augmenter au fur et à mesure la part minimale de véhicules électriques lors du renouvellement des flottes de la fonction publique (mais aussi des grandes sociétés privées). En France par exemple, 70% des véhicules renouvelés par l’état et les établissements publics devront être électriques à partir de 2027. Et en Belgique, le gouvernement a décidé de montrer l’exemple en devançant le calendrier des obligations prévu pour ses renouvellements de véhicules au sein de l’administration fédérale du pays.

La Ministre belge de la Fonction publique Petra De Sutter vient en effet de faire valider un projet de circulaire lors du dernier conseil des ministres du gouvernement, obligeant les autorités fédérales à ne plus louer que des voitures électriques à partir de juillet 2024. Selon le cabinet de la ministre Petra de Sutter, ce parc de véhicules de l’autorité fédérale belge compte 920 unités (en mettant de côté ceux de la police ou de la Défense). Comme le précisent les journalistes d’Electrive, cette obligation concernera aussi les 170 autos utilisées comme « véhicules de fonction » par les 15 ministres du gouvernement belge.

De sacrés efforts de logistique

Cette décision impliquera naturellement une organisation et une logistique soigneusement préparées lors des déplacements des hauts fonctionnaires du pays. L’amélioration sensible du réseau de charge en Belgique ces dernières années aidera incontestablement, même si les éventuels couacs seront suivis de près. En France dans la ville de Lyon par exemple, des groupes électrogènes diesel avaient dû être mis en place dans le cadre d’un rassemblement de ministres européens en février 2022, où tous les fonctionnaires étaient transportés dans des voitures électriques, ce qui avait fait beaucoup jaser.