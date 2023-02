L'Europe voudrait obliger les entreprises à n'acheter que des autos électriques en 2030

En France, les sociétés utilisant plus de 100 véhicules sont déjà tenues d’acheter un minimum de voitures électriques. Actuellement, elles ont l’obligation d’acheter au moins 10% de véhicules électriques lors des renouvellements de leurs flottes. Dès l’année prochaine, cette part minimale de véhicules électrique passera à 20% et dès 2027, elle devra atteindre 40%. Selon le calendrier prévu, ces flottes de grosses entreprises devront même comprendre au moins 70% de voitures électriques en 2030. Une conversion à l’automobile électrique qui ne va pas assez vite pour Pascal Canfin, le président de la Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire au Parlement européen.

Comme le rapportent les journalistes d’Auto Actu, il voudrait en effet obliger les sociétés européennes à n’acheter plus que des voitures électriques pour garnir leurs flottes dès l’année 2030 : « nous devons pousser au maximum les ventes de véhicules électriques dans les flottes d’entreprises, car cela permet d’alimenter le marché de l’occasion. Voilà pourquoi je me prononce pour l’obligation d’acheter 100% de voitures électriques pour les flottes des entreprises dès 2030 », déclare-t-il.

De l’électrique pour tous les usages ?

Compte tenu du rythme habituel de renouvellement des flottes d’entreprises, souvent en LLD sur de petites durées, les voitures utilisées dans ce cadre professionnel rejoignent vite le marché de l’occasion. Par cette mesure, le parlementaire voudrait ainsi accélérer la constitution du parc d’occasion électrique et rendre ces modèles plus abordables pour le grand public. Mais ces voitures électriques pourront-elles remplir toutes les fonctions et assurer l’ensemble des déplacements nécessaires aux employés des sociétés ? D’ici 2030 de toute façon, le parc de bornes de recharge sera normalement arrivé à maturité. Espérons-le, en tout cas.