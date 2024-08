L’État vient en aide aux petites stations-service périurbaines et rurales

Le gouvernement au chevet des stations-service. Le ministère de l’Économie vient d’annoncer l’allocation de 8 millions d’euros afin d’aider ces petites structures à moderniser et diversifier leurs activités. Ces dernières années, les petites stations-service ont été directement impactées par la crise sanitaire (diminution de la mobilité), la pénurie de carburant, la flambée des cours pétroliers et l'inflation. Elles sont également fortement touchées par l’électrification du parc automobile. Faute de pouvoir s’adapter au nouveau marché, elles se font de plus en plus rares au bord des départementales. En 2023, 122 stations-service ont dû fermer.

La France compte encore 10 920 stations-service en activité, fin 2023, selon les données d'Ufip Énergies et Mobilités(1). Près de 5 millions d'automobilistes y font le plein quotidiennement. En moyenne, la rémunération fixe des stations-service, dont 70 % sont situés en zones rurales tourne autour de 0,01 euro net par litre de carburant vendu. Pas de quoi dégager suffisamment d’argent pour déployer leur activité, notamment développer l’offre de bornes de recharges.

S’adapter ou disparaître

L’organisation professionnelle des métiers de l’automobile Mobilians, à l’origine des discussions avec le gouvernement depuis fin 2023 se dit « satisfaite de cet engagement pris par l’État et de sa volonté d’accompagner les professionnels dans cette période de transformation inédite. » Avec Le dispositif devrait être mis en place « dès cette année 2024 ». Mobilians et la Direction Général e des Entreprises travaillent sur un cahier des charges afin d’établir les modalités et les détails d’attribution des aides. Pour cela ils peuvent s’appuyer sur un précédent récent.

En 2022, une aide de 15 millions d’euros avait été mise en œuvre pour moderniser les petites stations-service et confirmer leur rôle essentiel dans l’électrification des mobilités. L’enveloppe permettait de cofinancer le déploiement de bornes de recharge pour les véhicules électriques dans les stations-service indépendantes. Le cahier des charges précisait alors que ces aides étaient alors allouées aux stations vendant moins de 2 500 m3 de carburant par an et localisées dans une commune de densité intermédiaire ou rurale. Ces stations (4 000 en tout) pouvaient solliciter une aide de l’État à hauteur de 60 à 70 % du coût de l’installation, selon la puissance des bornes installées (50 ou 150 kW). Ce nouveau plan d'aide ira-t-il au-delà ?