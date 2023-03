Pénurie de carburant: les dernières infos en direct

Les syndicats ont prévenu : il est bel et bien question de « mettre la France à l’arrêt » ce mardi 7 mars, ce qui passe par des débrayages dans tous les secteurs de l’économie, des manifestations à travers le pays avec plus de 300 rassemblements prévus un peu partout et, sans surprise, le blocage de dépôts de carburant.

Car si les distributeurs pétroliers, en prévision des mouvements sociaux à venir, « ont restocké les carburants et se sont mis en situation de stock maximum », comme l’a annoncé le directeur de l’UFIP Energie et Mobilités Olivier Gantois, toute la question va être maintenant de distribuer celui-ci.

Ce mardi matin, en région parisienne, la situation restait pourtant calme, en écho aux propos rassurants de nombreux professionnels. Sur BFM TV, Francis Pousse, président de la branche distributeurs de carburants au syndicat Mobilians, disait hier n’avoir pas d’inquiétudes « pour l’instant » : « les dépôts d'essence et raffineries ont rempli leur stock en prévision des pertubations à venir, ce qui n'était pas le cas en octobre dernier lorsque de nombreuses stations se sont retrouvées à sec. »

Votre serviteur, au fil de sa tournée matinale des stations-services, n’a d’ailleurs constaté de file d’attente que dans une pompe d’hypermarché (Auchan Plaisir, 78), alors même que dix kilomètres plus loin, un autre hyper (Leclerc Bois d’Arcy) n'affichait aucune surcharge

Est-ce à dire que les automobilistes prévoyants (et nourris par l’expérience de l’automne dernier) ont fait le plein les jours précédents de façon à ne pas être pris au dépourvu ? C’est fort probable. D’ailleurs, l’affluence restait étonnament calme ce matin dans plusieurs petites stations de campagne des Yvelines.

Pour autant, il faut garder à l’esprit que les expéditions de carburant sont actuellement au point mort : « les expéditions sont bloquées en sortie de toutes les raffineries ce matin », a précisé la CGT-Chimie. A cela s’ajoute la grève votée par les raffineries de Donges et Gonfreville, même si une raffinerie ne s’arrête pas de fonctionner en une journée.

Indiquant que le mouvement entrait dans « une nouvelle phase », avec « des grèves reconductibles dès aujourd'hui », le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez avertit : « on est passé un cran au-dessus. »

Ce qui signifie, sans surprise, que des difficultés seront rapidement à craindre pour les automobilistes si le mouvements prospère. Dans les heures (et jours) qui viennent, Caradisiac vous proposera donc ici-même des mises à jour à partir des constatations réalisées sur le terrain par son réseau de journalistes dans différentes régions de l’Hexagone.