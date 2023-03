La CGT bloque toutes les raffineries, bientôt des pénuries à la pompe

Dans le cadre de la grande mobilisation à l’encontre de la réforme des retraites, la CGT intensifie ses actions. Outre les perturbations dans les transports en commun ce mardi 7 mars (et probablement mercredi), la CGT vient d’annoncer qu’elle avait bloqué les huit raffineries que compte la France au total. Elle empêche le carburant de sortir de tous ces sites, paralysant les chaînes d’approvisionnement.

Conséquence logique de ce blocage, les pénuries constatées aux stations-service du pays l’année dernière au plus fort de la crise devraient revenir dès la fin de semaine, le temps que les cuves des stations se vident. Un porte-parole de la CGT prévient qu’il y aura inévitablement des pénuries de carburant dans le sud de la France dans quelques jours. Il y a déjà des difficultés à se procurer du carburant en Ile-de-France et d’après le site pénurie.mon-essence.fr, 141 stations seraient déjà en rupture partielle ce matin.

Un blocage long ?

La suite des évènements dépendra évidemment des négociations autour de la réforme des retraites. Mais sachant que le gouvernement semble inflexible à ce sujet et que les syndicats n’ont pas l’intention de lâcher non plus, la situation pourrait malheureusement durer

