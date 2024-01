L'étrange van électrique chinois capable de parcourir 1 000 km

Li Auto est une firme automobile chinoise fondée en 2015 qui compte actuellement quatre modèles. Le dernier en date est un van, un type de carrosserie qui semble revenir quelque peu à la mode à l’image du dernier Lexus LM.

Celui qui nous intéresse ici a peu de chance de venir jusqu’à nous, d’autant qu’il subirait un score environnemental très défavorable. Il est fabriqué à Pékin et constitue le haut de gamme du constructeur.

Il étonne déjà par son look, très pur et dont la carrosserie semble lisse comme un galet. Hormis les rétroviseurs, rien ne vient perturber ses lignes. Ce n’est pas tout puisque Li Auto annonce des chiffres pour le moins intéressants avec une autonomie de 1 000 km, établie selon le cycle d’homologation chinois, et donc à relativiser. Cependant, un rayon d’action de 700 km serait déjà énorme pour ce type de véhicule. La batterie est le nouveau modèle Qilin de CATL et permet une grande autonomie tout en pouvant emmagasiner 500 km de rayon d’action en seulement 12 minutes.

Un appétit d'oiseau

LLa consommation moyenne est annoncée à seulement 15,9 kWh, un chiffre à peine supérieure à celui communiqué par Peugeot à propos de sa e-308. Il faut dire qu’il est aidé par son aérodynamisme avec un Cx record de 0,215, un chiffre sensiblement meilleur que celui de la Volkswagen ID.7 (0,23). Avec un gabarit loin d’être compact (5,35 m de long et 1,85 m de haut), ce Li Auto Mega MPV bat des records. Toutefois, impossible pour le moment de vérifier la véracité de toutes ces données...