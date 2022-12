L'Europe veut que vous payiez votre carburant plus cher

Ce week-end, le parlement européen se réunissait pour réformer le marché du « carbone européen », ce système réglementant les émissions de CO2 sur le Vieux Continent pour toute l’industrie. C’est ce mécanisme qui obligeait certains constructeurs automobiles à acheter des « permis de polluer » en rachetant des « crédits carbone » auprès de sociétés comme Tesla. L’objectif de la Commission Européenne ? Élargir sensiblement le champ des émissions de carbone taxées au sein de l’Union, jusqu’ici limitée à environ 40% des émissions totales du continent.

Adopté ce dimanche matin après d’âpres négociations, le nouveau texte acte la suppression progressive des « droits à polluer gratuitement » accordés aux industries sous forme de quotas de CO2. Ces quotas vont se réduire de plus en plus avec une baisse de 62% prévue d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 2005 (au lieu d’un objectif précédent de 43%). L’industrie européenne devra ainsi réduire ses émissions de CO2 de 62%. Au moins 48,5% des droits de polluer gratuits seront supprimés avant 2030 et ils doivent totalement disparaître d’ici 2034.

Les automobilistes devront payer eux aussi

Le texte prévoit la mise en place d’une taxe carbone aux frontières et s’étendra aussi aux secteurs maritimes et aériens. Surtout, les émissions de CO2 issues des carburants routiers et du chauffage des bâtiments seront elles aussi taxées à partir de 2027. Les automobilistes européens (et Français) devront donc payer une nouvelle taxe en faisant le plein de leur véhicule fonctionnant à l’énergie fossile à partir de cette date. La Commission Européenne précise que cette taxe sera plafonnée jusqu’en 2030 et qu’en fonction de l’évolution du prix des carburants, sa mise en application pourrait être repoussée d’un an. Les recettes de ces nouvelles taxes alimenteront un « fonds social pour le climat » de près de 87 milliards d’euros, censé aider les entreprises et les ménages dans la « transition énergétique ». Après l’interdiction des voitures thermiques en 2035, l’Europe veut ainsi aller plus loin dans la dissuasion des énergies fossiles automobiles…