L'heure de l'automobile à la demande a sonné.

Avoir une voiture qui s'améliore au fur et à mesure de sa vie, c'était le rêve de beaucoup de clients. Totalement impossible jusqu'à quelques années, c'est devenu totalement possible grâce à la technologie de mises à jour à distance dénommées "Over the air". Et comme souvent, c'est la marque américaine Tesla, qui a été précurseur en la matière. Aujourd'hui, d'autres marques entrent dans la danse et notamment les firmes premium.

Ainsi, BMW propose ainsi depuis cet été de déverrouiller l'option siège chauffant pour un mois (16 euros), un an (144 euros), ou bien de l'acheter définitivement pour 320 euros. Il est aussi possible de le tester gratuitement pendant un mois. Le magasin en ligne de la marque bavaroise propose également l'activation d'une suspension améliorée (359 €), ou encore un volant chauffant à 12 euros pour un mois (ou 192 euros en illimité).

Même constat chez Audi ou Mercedes. Ainsi, sur les modèles à l'étoile, des options peuvent également être commandées en ligne si les véhicules sont compatibles et que les options n’ont pas été commandées d’usine. Sont concernés l'autoradio DAB, la navigation, l'intégration smartphone (Carplay – Android Auto), l'AMG Track Pace (pour les AMG), l'assistant de feux de route adaptatif, ou même les roues arrière directrices avec angle de braquage 10° (uniquement sur les véhicules équipés de roues arrière directrices de 4.5° sans montes de pneumatiques mixtes)…

La méthode est simple. Pas besoin de se rendre chez votre concessionnaire. Tout se fait puis votre ordinateur en se connectant au magasin en ligne. Pour cela, il suffit d'être client et d'avoir un compte à la manière de votre téléphone où vous pouvez acheter des applications selon votre bon vouloir. En clair, cela signifie que les composants sont déjà installés sur les modèles les plus récents, mais le logiciel qui les commande n'est pas activé. Il le sera si l'acheteur veut cette option à l'origine, ou alors quelques semaines, voire quelques mois plus tard.

Même si ce procédé ne fait pas l'unanimité car certains estiment que ces technologies pré-installées pourraient être de série, cette pratique se développe fortement car elle permet aux clients de tester certaines fonctions pour une période donnée avant de les acheter pour plus longtemps. Le meilleur exemple est les sièges chauffants qui peuvent intéresser des clients durant les vacances d'hiver et plus ensuite. De quoi rendre votre voiture toujours plus unique.