L'hybride rechargeable en vaut-il encore la peine ?

Le PHEV (pour Plug-In Hybrid Electric Vehicle) est une proposition complexe, tant pour le constructeur que l’utilisateur. Pour le premier, il faut fusionner un véhicule thermique et un véhicule électrique avec une grosse batterie.

David Twohig, à l’origine du projet Renault Zoe expliquait dans une interview, la complexité des solutions à apporter aux problèmes propres au véhicule électrique. De la gestion de la température de la batterie (plus grosse), à la charge, en passant par les systèmes de refroidissement, ventilation, la protection de cette batterie en cas d’accident, les variations de température qui influent sur l’efficacité de la batterie, etc.

Le PHEV ajoute à ces deux difficultés, le besoin d’une symbiose entre les deux motorisations. Pour résumer, il pousse l’automobile hybride à son niveau le plus élevé.

Il est donc cher à produire, complexe à créer et demande une base à grand volume pour caser la batterie. Ce sont donc les SUV et les grandes berlines qui sont retenus, pour des raisons de dimensions mais surtout de marge.

Cette dernière étant plus importante sur des véhicules haut de gamme, les motorisations PHEV sont souvent possibles dans les niveaux de finition élevés. Faute de quoi le PHEV n’est pas assez rentable, que ce soit pour le client ou le constructeur. C’est aussi la raison pour laquelle Renault a arrêté la version PHEV du Captur.

Le bon côté de la médaille est que cette combinaison permet de miser sur un moteur thermique plus compact, un moteur électrique lui aussi plus compact et une batterie, vous l’avez deviné, à la capacité plus contenue et donc de taille réduite. Moins de matières premières critiques pour une utilisation plus large (c’est l’atout du PHEV face à l’électrique). Cela se traduit également par un coût d’entretien plus gérable sur le temps.

Une utilisation contraignante

De son côté, l’utilisateur est également sollicité. Pour bien utiliser son PHEV, il doit le recharger. Les batteries de ces engins oscillent entre 13 et 18 kWh. À titre de comparaison, les Honda e, Mazda MX30 et autre Dacia Spring, autos électriques à petite batterie possèdent des récipients à électrons d’une capacité de 28 kWh en moyenne. Mais à la différence des VE, les PHEV sont longs, très longs à charger. Il faut compter minimum 3 heures sur une prise de 7 kW. Sur prise secteur, ça peut atteindre 6 heures.

Pour une autonomie oscillant entre 35 km (en hiver avec une batterie de 13 kWh) à 87 km en été (pour une batterie de 18 kWh). Sans l’installation d’une borne à domicile, les calculs paraissent vite tourner en faveur du système thermique.

Mais l’accès à une prise secteur suffit. Pour le PHEV, la borne n’est pas obligatoire. Pour l’électrique non plus, certes. Mais un PHEV peut être opérationnel même sans prise à disposition. Cette dernière permet de réduire l’utilisation d’essence. Plus on charge la batterie, moins on utilise de carburant fossile. Mais avec une batterie vide, le véhicule se comporte tout de même comme un engin hybride classique. C’est une sorte de liberté. Le PHEV offre le choix. Et aujourd’hui, ce choix est un luxe.

Un surcoût quasi impossible à amortir en LOA ou LLD

Mais qui dit véhicule haut de gamme dit surcoût. À modèle équivalent, le PHEV coûte en moyenne entre 6 000 et 10 000 euros de plus que son homologue purement thermique. Si on se base sur un litre d’essence à 2 euros et une consommation de 9l/100 km, cela donne 3 000 à 5 000 litres de carburant. Soit 33 334 km à 55 556 km d’avance, pour le modèle 100% thermique.

Sur une base moyenne de 3l/100 km (qui est la consommation moyenne d’un PHEV bien utilisé sur 20 000 km), ça crée un delta de 6l/100 km. Il faudra donc entre 50 000 km et 83 350 km avant que le supplément versé pour la variante PHEV commence à être rentabilisé. C’est peu à l’échelle d’une vie de véhicule, c’est beaucoup sur un système de location. Le PHEV n’est donc pas fait pour être loué, mais pour être possédé.