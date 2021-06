L'hybride rechargeable prend désormais le dessus sur l'électrique en Europe

Beaucoup voient l'hybridation rechargeable comme une solution de transition vers l'électrique. Et ceci signifierait que la technologie s'imposera avant l'électrique. Sauf que ces derniers mois, la part des voitures zéro émission a fortement progressé, pour éclipser partiellement les hybrides "plug in". Mais la situation s'inverse, et les hybrides rechargeables auraient désormais tendance à s'imposer en Europe.

En fin d'année dernière, les données étaient clairement faussées par le fait que les constructeurs avaient tout intérêt à immatriculer le plus d'électriques possibles pour éviter les fameuses amendes CO2 de l'Europe. Mais en janvier, la situation est redevenue normale, et l'électrique est passée sous la part des hybrides rechargeables pour ne plus repasser au-dessus depuis (Source : EV-Volumes.com).

L'écart n'est pas énorme, mais il est constant en 2021, entre 1 et 2 % d'écart de parts de marché en faveur des hybrides rechargeables. Sur les quatre premiers mois de l'année, 160 000 véhicules rechargeables (électriques et hybrides) ont été immatriculés en Europe, dont une majorité en Allemagne, qui se positionne désormais très clairement comme l'un des principaux marchés mondiaux avec la Chine.