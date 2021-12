L'indemnité carburant de 100 € commence à être versée

L'indemnité inflation de 100 €, annoncée en octobre par le premier ministre Jean Castex pour faire face à la flambée des prix du carburant a commencé à être versée le 13 décembre. "Les versements commenceront avec les étudiants boursiers et s'étaleront jusqu'à fin février, pour les retraités", a annoncé le ministre du Budget, Olivier Dussopt.

Cette aide financière concerne 38 millions de personnes : salariés, indépendants, exploitants agricoles, invalides, retraités, chômeurs, allocataires des minima sociaux, étudiants boursiers, percevant moins de 2000 euros net mensuels (2 600 euros brut). Défiscalisée, elle sera versée en une fois et automatiquement.

Ce n'est pas le revenu par foyer qui est pris en compte, mais bien celui par personne. En clair, si un couple gagne chacun 1500 euros et 1800 euros nets, ils recevront chacun 100 euros, soit 200 euros au total.

Le montant de 100 € correspond au surcoût généré par l’inflation sur le budget des ménages français, indique l’entourage du Premier ministre. Il doit couvrir, avec 80 euros, le « surcoût moyen pour le paiement du carburant d'une personne qui réalise 14 000 kilomètres par an ». Les 20 euros restant équivalent aux « autres effets inflationnistes ».

Aucune démarche nécessaire

Dans la plupart des cas, aucune démarche ne sera nécessaire pour percevoir l’indemnité. Son versement sera directement effectué par les employeurs et les organismes sur la base de la situation au mois d’octobre 2021. "Les employeurs seront intégralement remboursés via une aide au paiement sur les cotisations et contributions sociales versées aux URSSAF sur leur déclaration sociale suivant le versement de l’indemnité. Les autres organismes impliqués dans le versement de l’indemnité seront intégralement compensés par l’État", précise le gouvernement.