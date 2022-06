L’initiative des professionnels face au risque routier

En France, les accidents de la route sont la première cause de mortalité au travail. Pour lutter contre ce fléau, la thématique fait l’objet d’une attention et d’une communication accrue depuis plusieurs années, par l’intermédiaire notamment des Journées de la Sécurité routière au Travail, mais aussi grâce à la volonté d’entreprises ou de branches professionnelles imaginant leurs propres événements de sensibilisation.

Le secteur du BTP clôture 6 semaines d’actions préventives

Exemple de la campagne menée dans un secteur économique que l’on sait parmi les plus importants, celui du BTP, qui emploie environ 1,2 million de salariés dans le pays.

Début mai, l’OPPBTP (l’Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics) a en effet imaginé un dispositif inédit, s’étalant sur six semaines. Baptisé « Zéro risque routier dans le BTP » et promu via un site web dédié, celui-ci a pour ambition de « fédérer l’ensemble des acteurs de la branche pour accompagner entreprises et salariés dans la prise en compte du risque routier professionnel », expose l’organisme présidé par Jean-Marie Kerherno.

Jusqu’au 17 juin, des solutions concrètes, sous forme de fiches, de vidéos et d’affiches, mais aussi sous forme d’offres de formation (en présentiel ou e-learning) ou de webinaires animés par des experts, sont suggérées. Accessibles en ligne, elles sont à disposition afin que chacun puisse tester ses pratiques de conduite et adopter les bonnes attitudes, notamment en ce qui concerne l’usage du portable au volant, l’arrimage du matériel ou encore la signalisation des zones de chantier.

Cette campagne qui touche à sa fin doit permettre d’identifier les entreprises du BTP nécessitant le plus un accompagnement sur le long terme. Elle doit aboutir par ailleurs à la réalisation d’un premier baromètre consacré à la prise en compte du risque routier dans le BTP.

Les entreprises, nombreuses à organiser des Safety Days

Des actions pour diminuer le risque routier, les entreprises s’y attellent souvent aussi de leur propre chef, indépendamment de leurs fédérations respectives. Ces projets peuvent alors prendre naissance dans le cadre d’un Safety Day par exemple, un concept d’ateliers pédagogiques très tendance.

Illustration chez Cegelec Solutions Intégrées. Cette société est chargée de concevoir des unités préfabriquées (shelters) destinées au déploiement de réseaux télécoms. Elle vient d’orchestrer son Safety Day 2022, en lien avec différents partenaires. Le 10 juin, cette opération a permis de rassembler 70 participants autour de la perception des risques, en particulier des risques liés aux dangers de la route. Une séance de réveil musculaire, une sensibilisation axée sur l’hypovigilance au volant, mais également des essais sur simulateur de conduite et dans une voiture tonneau faisaient partie des multiples activités proposées lors de cet événement interne.

Un autre de ces Safety Day s’est tenu la semaine dernière au sein d’Orano Melox, une usine spécialisée dans l’assemblage de combustibles. L'objectif était d’alerter, par le biais entre autres de simulations avec casque de réalité virtuelle, l’incidence que certains comportements et addictions peuvent avoir sur les déplacements routiers ou piétonniers.

On peut citer des cohortes d’initiatives similaires, telles que cette journée de prévention sur le site d’Adisseo, groupe expert en nutrition animale. Encadrés par Régis Latger, un expert en sécurité routière professionnelle, les salariés ont pu découvrir une expérience immersive à 360°, avec à la clé un rappel des points de vigilance et des conseils de conduite.