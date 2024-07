L'interdiction d'écouter de la musique en voiture ? La fake news de l'été

C’est un classique du calendrier et des médias. Chaque 1er juillet, tout comme au 1er janvier, de nouvelles dispositions légales entrent en vigueur et lorsqu’elles concernent l’automobile, Caradisiac vous en parle, bien évidemment. Sauf que depuis l’explosion des réseaux sociaux, les fake news se multiplient. Ce fut le cas ces derniers jours, avec la fausse facture d’achat d’une Bugatti Tourbillon au nom de l’épouse de Volodymyr Zelensky, évidemment démentie par le concessionnaire. C’est aussi le cas pour un pseudo-texte qui interdirait le simple fait d’écouter de la musique en voiture. Pas moins.

Un faux couvre feu et une interdiction d'installer une caméra chez soi pas plus crédible

Cette pseudo-info est apparue sur une vidéo publiée sur TikTok, visionnée 700 000 fois en moins d’une semaine, et très partagée, qui a alerté l’AFP. L’Agence France Presse a en effet crée un service de fact-checking, destiné à vérifier les rumeurs et fausses nouvelles qui circulent. Et ce département de l’agence est plutôt occupé ces temps-ci.

Dans cette vidéo, outre le fait qu’on ne puisse plus écouter Kendji Girac au volant, d’autres curiosités juridiques sont énoncées en mode « c’est officiel », comme ce couvre-feu national pour les mineurs, cette interdiction d’installer une caméra à son domicile, et même de laver la voiture chez soi.

En fait, cette dernière mesure, est une vraie fausse info. Car s’il n’est pas interdit de laver sa voiture dans son jardin, il est en revanche interdit de polluer les sols, ce qui, en d’autres termes, n’autorise que le lavage à sec, et ce depuis plusieurs mois, et non pas depuis le 1er juillet. de toute façon, l’interdiction de briquer son carrosse sur la voie publique, elle est en vigueur depuis des décennies.

"Des bruits susceptibles d'occasionner une gêne"

Quant à la fin des autoradios promis à une destruction massive dans les prochains jours, l’AFP se demande d’où peut bien provenir une telle incongruité. La seule explication possible peut provenir de l’arsenal de lois visant éviter la pollution sonore et régissant le code de la route depuis des années puisque, évidemment, il n’y a strictement rien de neuf dans ce domaine au Journal Officiel.

C’est ainsi que les forces de l’ordre pourraient, éventuellement, punir un automobiliste qui écoute de la musique à fond les ballons, sous le prétexte d’un comportement "pouvant perturber la conduite de soi et des autres ou perturber le voisinage", selon une loi en vigueur depuis 50 ans. Le code de la route est plus explicite, et depuis longtemps également, puisqu’il rappelle que "les véhicules à moteur ne doivent pas émettre de bruits susceptibles de causer une gêne aux autres usagers de la route ou aux riverains".

C’est donc aux forces de l’ordre de juger du niveau de décibels admissibles et de la gêne éventuellement occasionnée par une écoute répétée de Kendji Girac, si la maréchaussée lui préfère Jean-Sébastien Bach. Mais dans tous les cas, on peut tranquillement continuer à écouter de la musique en voiture. Et même de chanter faux et à tue-tête au volant. Surtout si l’on prend soin de remonter ses vitres.