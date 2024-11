L’occasion, parent pauvre de la relation entre constructeurs et concessionnaires

Depuis 28 ans, Mobilians publie à cette période de l’année "La cote d’amour des constructeurs". Pour cette édition 2024, 372 responsables de concessions, dont certains représentent plusieurs marques ont noté 28 marques au travers de 30 critères. Parmi ces derniers, 4 concernaient directement l’activité véhicules d’occasion.

Chaque directeur de concession a ainsi dû se prononcer sur la mise en avant du label VO, l’animation commerciale réalisée par le constructeur autour de ce label, la qualité de l’offre de modèles de seconde main vendus par la marque à son réseau et le prix d’achat de ces derniers. Au final, les résultats sont décevants puisque la note moyenne n’est que de 4,06/10.

Pré carré germano-asiatique

Parmi les rares marques à obtenir la moyenne, on trouve, par ordre alphabétique Audi, BMW, Mercedes, Mini, Renault, Seat/Cupra, Skoda, Toyota et Volvo. Soit moins d’un tiers des marques analysées. À ce petit jeu, Toyota remporte une médaille d’or sans éclat (6,03/10) tandis que Mini (5,63/10) et Volvo (5,62/10) complètent le podium.

À l’inverse, on ne s’étonnera pas que deux marques qui ne proposent pas d’offre occasion structurée dans leur réseau français, à savoir Suzuki (1,42/10) et Mitsubishi (0,92/10), ferment la marche. En revanche, la note de Honda (1,92/10), qui dispose pourtant d’un label Honda Approved, interroge beaucoup plus.