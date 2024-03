L’offensive Hyundai sur le B2B

À voir la multiplication des initiatives initiées par Hyundai, le marché des flottes serait-il pour la marque un nouvel eldorado à conquérir ?

" Non, on ne peut pas dire ça. Depuis 2014, le BtoB est un axe stratégique sur la lequel la marque n'est jamais revenue. On a clamé que l’on voulait une croissance pérenne et progressive sur ce canal, qu'on voulait gagner des parts de marché de manière structurée et construite pour stabiliser et devenir durablement un acteur reconnu dans le marché des flottes. On n'a jamais dévié de cette trajectoire même pendant le COVID. Nos clients société sont au cœur de la stratégie. C'est, bien sûr, ce qu'on compte renforcer. En 2023, nous avons fait 28 % de nos ventes en B2B, cette année, nous souhaitons être en ligne avec le marché (31 % des ventes en flottes). L'idée, c'est vraiment de réduire l'écart entre parts de marché en particulier notre part de marché à la société. "

Quels axes de développement privilégiez-vous pour séduire la clientèle professionnelle ?

" On ne va pas faire de révolution par rapport à notre stratégie. On continue de s'appuyer sur les valeurs de la marque qui sont l'électrification, la proximité et l'accompagnement de nos clients. Sur l'électrification, on a la marque aujourd'hui qui peut offrir aux sociétés la plus large gamme de technologies électrifiées, c'est quand même quelque chose d'important dans un marché en pleine mutation de savoir répondre aux mêmes clients avec une large diversité d’offre face à toutes les problématiques d'utilisateurs différents. Le deuxième pilier fort, c'est la proximité. Notre meilleur ambassadeur, c'est le réseau et c'est pour ça qu'on développe un réseau Hyundai entreprises avec un peu plus de 60 experts et des centres certifiés qui sont au contact des entreprises locales pour accompagner cette démarche d'électrification des flottes des petites entreprises, mais aussi les PME. Les loueurs peuvent aussi être prescripteurs et accompagner le discours présenter la gamme répondre aux questions techniques et puis, on demeure acteur toujours engagé. On va continuer dans cette dynamique et c'est très important. "

Comment appréhendez-vous la suppression du bonus écologique pour les véhicules d’entreprise ?

" On a quand même beaucoup de clients qui aujourd'hui sont ancrés dans cette démarche d’électrification par réelle volonté de transformation et pas seulement par calcul économique directement lié au bonus. Ils se sont rendu compte qu'avec un usage vertueux de l'électrique, ils arrivaient à faire baisser les coûts d'utilisation de leur flotte. Donc ça va continuer. On va diversifier nos offres. "

Que proposez-vous ?

" Aujourd'hui avoir une offre de location longue durée traditionnelle, c'est nécessaire, c'est un prérequis pour faire du business avec les clientes sociétés, mais ce n'est plus suffisant parce que les besoins évoluent donc on va lancer deux offres majeures pour diversifier notre proposition produit. Il y aura d'abord une offre d'abonnement, c'est-à-dire une offre sans engagement après les six premiers mois de location le client pourra sortir quand il veut de la location. Cela sera en place dès le deuxième trimestre. Ensuite en seconde partie d'année, on va lancer une offre de location de longue durée pour les professionnels avec des véhicules d'occasion. Pour maîtriser le TCO, c'est important de diversifier les offres et d'utiliser les cycles de vie multiples des véhicules pour les mettre au service de nos clients B to B qu'on oublie un peu trop souvent sur le sujet des VO. La stratégie les cycles de vie multiples n’est pas seulement en direction des particuliers, mais aussi pour les professionnels où il y a des demandes et des attentes sur le VO. "

Pouvez-vous quantifier cette demande ?

" On a de plus en plus de sollicitations de la part des pros sur des VO. Plusieurs études disent que la demande ou en tout cas la part de VO achetée par les entreprises a plus que doublé en 2 ans, ce sera directement sur l'ensemble du réseau il y a des réseaux tests en ce moment, l'offre sera 100 % digitalisée, donc ça sera livrable dans l'ensemble du réseau. "