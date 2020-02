La berline électrique Lucid Air se précise

La firme américaine Lucid Motors profite de l'ouverture prochaine du salon de New York pour donner quelques détails supplémentaires à propos de sa berline électrique Air. Le modèle de série de l'auto recevra des avancées à faire pâlir les Porsche Taycan et autres Tesla Model S.

La courte vidéo envoyée par le constructeur sur Youtube montre quelques lignes de la voiture ainsi que son éclairage. Lucid Motors ajoute via un communiqué que l'Air adoptera un système électrique de 900 volts plus innovant que celui de 400 volts des Model S mais aussi que celui de la Taycan atteignant déjà 800 volts. Autre élément prometteur : une autonomie annoncée de plus de 643 kilomètres.

Les plus observateurs noteront que la fin du clip révèle le nom de la série de lancement de la Lucid Air. Cette dernière prendra effectivement l'appellation Dream Edition avec sans doute des détails exclusifs tels que des emblèmes spécifiques et des équipements supplémentaires. Tous les détails de la Lucid Air seront donnés au salon de New York en avril. Les premières livraisons sont quant à elles attendues pour le quatrième trimestre 2020.