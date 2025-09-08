La Byd Seal 6 Touring : pas cher du dm3 - En direct du Salon de Munich 2025

Et d'ailleurs, on vous en a déjà parlé de cette BYD Seal 6, puisque nous l'avons même déjà essayée il y a peu. Avec un jugement mitigé tout en lui reconnaissant des qualités.

La Seal 6 n'a rien à voir avec la Seal, commercialisée depuis 2023. Cette dernière est 100 % électrique, tandis que la Seal 6 est une hybride rechargeable, bien moins sportive et luxueuse. Elle est présentée conjointement en berline et en break. Et cela en fait une proposition rare, les breaks hybrides rechargeables de la catégorie des berlines familiales n'étant pas légion. Cela dit, avec ses tarifs, la Seal 6 se compare plutôt à la catégorie des breaks compacts, et offre alors plus d'espace pour un tarif équivalent, nous le verrons.

En berline comme en break, la Seal 6 mesure 4,84 m de long, on est donc bien dans la catégorie des breaks familiaux. Le volume de coffre est annoncé à 491 litres pour la berline, et 675 litres pour le break, mais en réalité 500 litres si on s'en tient à la hauteur du cache bagage. Ceci dit, visuellement, on dispose de plus de 500 litres dans une malle bien exploitable, car bien carrée, et disposant d'un double plancher de coffre. Si l'on rabat la banquette, le volume grimpe à 1 535 litres sur le break.

Techniquement, la Seal 6 est donc un peu différente de la majorité des modèles 100 % électriques de la marque. Comme le SUV Seal U, elle utilise un ensemble hybride rechargeable, à base de 4 cylindre 1.5. Il existe deux versions, contrairement à l'habitude pour les hybrides rechargeables.

Deux capacités de batterie, une première sur un hybride rechargeable

La batterie hybride se présente en deux capacités. Soit une petite de 10,8 kWh, qui se marie avec un moteur de 184 ch cumulés, et propose une autonomie en 100 % électrique de 50 km pour le break et 55 km pour la berline. L'autonomie totale se monte alors à 1 505 km en berline et 1 350 km en Touring. Elle se recharge en courant alternatif à 3,3 kW maximum.

Soit une grosse batterie de 19 kWh, qui permet de doubler ou presque l'autonomie en 100 % électrique puisqu'elle grimpe à 100 km pour le Touring et 105 km pour la berline. L'autonomie totale ressort à 1 455 km pour cette dernière et 1 350 km pour le break. Bon à savoir, lorsque la grosse batterie est choisie, la puissance cumulée passe à 212 ch, et une charge rapide à 26 kW fait son apparition (23 minutes de 30 à 80 %), tandis que la puissance en courant alternatif monte à 6,6 kW.

Les performances sont dans la moyenne pour ce type de puissance, avec un 0 à 100 abattu en 8,5 secondes et une vitesse maxi de 180 km/h. Les émissions de CO2 sont contenues à 38 grammes par kilomètres pour la grosse batterie et 60 g pour la petite.

Dans l'habitacle, l'ambiance est sombre, mais la qualité de réalisation est fort correcte. Ce n'est pas luxueux, mais les plastiques rembourrés sont partout. Le conducteur bénéficie d'un écran de 8,8 pouces de diagonale, tandis que l'écran central change de taille selon le niveau de finition. Il mesure 12,8 pouces en entrée de gamme Boost, puis 15,4 pouces en milieu et haut de gamme Comfort Lite et Comfort. L'équipement est généreux et offre tout ce qu'il faut en matière de confort et de sécurité. La navigation, elle est fournie par Google.

Le système dans son ensemble est rapide, réactif, et suffisamment ergonomique pour être agréable à utiliser. Rien à voir avec ce que propose MG, en retard sur ce point.

Les tarifs sont connus. L'entrée de gamme Boost est à 38 490 € en berline et 39 990 € en break Touring. La finition Comfort Lite qui adopte la grosse batterie est à 42 080 € en berline et 43 180 € en break tandis que le haut de gamme Comfort est facturé 43 080 € en berline et 44 180 € en Touring.

L'instant Caradisiac : de l'espace et de l'autonomie pour pas cher

Bien sûr, certaines berlines et breaks compacts arrivent à proposer, via certaines remises parfois, des tarifs proches de cette nouveauté Byd. Mais aucun n'est aussi grand dedans ou volumineux dans le coffre. Le prix du cm2 et du dm3 est donc particulièrement attractif chez le constructeur chinois. Et l'autonomie offre par le grand réservoir est imbattable.