La malchance, la guigne, la loose… A vrai dire, c’est le trait commun qui, du moins sur le champ des transports, rapproche de façon aussi irrésistible qu’improbable l’ex-chancelière allemande Angela Merkel du comédien Pierre Richard, notamment lorsque ce dernier interprétait avec génie les rôles de poissards.

Souvenez-vous notamment de François Perrin, son personnage savoureux dans « La chèvre », comédie de 1981 signée Francis Veber. Il s’illustre en particulier dans cette scène, qui se passe sur le bord d’une route mexicaine, en plein désert.

Après avoir pris les commandes de la Dodge Diplomat à son partenaire de mission et d’infortune Campana (détective interprété par Depardieu), Perrin redémarre tout guilleret le moteur 6 cylindres de la berline américaine. Avant d’enliser illico l’une des roues arrière dans le sable… Pas de veine ? Pas son jour ? « C’est jamais son jour ! », dira de lui Campana.

Perrin, un anti-héros au volant

Plus tard, longtemps après avoir laissé la Dodge dans son ornière et s’être enfoncé jusqu’à la tête dans les sables mouvants, Perrin embarque à l’arrière d’un petit avion de tourisme. Objectif : faire « des ronds » au-dessus de la forêt amazonienne. Quand soudain, il est piqué par une guêpe restée dans le cockpit. Manque de pot, il est allergique et son corps se met à gonfler comme un ballon de baudruche... La suite se solde par un atterrissage en urgence et une évacuation dans un dispensaire.

Une fois remis sur pied et plus confiant que jamais en dépit de son lourd capital malchance, Perrin prend cette fois le volant d’une Jeep CJ-7 décapotable pour s’engouffrer dans la jungle tropicale. N’écoutant alors que son instinct et surtout pas Campana, il s’égare toutefois rapidement hors-piste et doit stopper son 4x4 face à un mur de branchages… Quelques minutes après, il poursuit néanmoins son périple à la recherche de la « petite Benz », la fille de son patron, jeune femme disparue censée être aussi rêveuse, gaffeuse et malchanceuse que lui. Une quête qui hélas tourne court dans un premier temps puisqu’il bute sur une pierre et s’assomme contre le capot de la Jeep…

Alors oui, bien sûr, « La Chèvre » reste une fiction nourrie de running-gags, dans laquelle on suit les péripéties d’un anti-héros au sommet de son art. Pourtant, on ne le sait que trop bien, fiction et réalité se rejoignent parfois de façon inattendue.

Angela, « timide mais je me soigne »

Cela nous amène aux mésaventures vécues dans les transports par Angela Merkel, depuis le milieu des années 90, lorsqu’elle n’était encore que ministre puis patronne de la CDU, jusqu’à la fin de son quatrième mandat de chancelière, en décembre 2021.

La fille de pasteur et physicienne de formation, qui fut considérée comme l’une des femmes politiques les plus puissantes au monde, est avant tout simple et pragmatique. Elle est du genre discrète et pudique, un brin fleur bleue cela dit quand elle évoque l'acteur Robert Redford dans « Out of Africa ». Une cheffe de gouvernement « presque normale » en définitive, n'en déplaise à François Hollande ! A ce portrait de chancelière légèrement caricatural, il faut aussi ajouter un côté sacrément chat noir…

Celle que les Allemands connurent sous le surnom de « Mädchen » (« jeunette ») puis qualifièrent de « Mutti » (« maman »), du temps où elle trouvait encore grâce à leurs yeux, a en effet connu quelques pépins de route mémorables que l’on pourrait croire tirés d’un scénario de comédie populaire.

Mordue sur son vélo par un chien

Que ce soit en voiture, en bus ou en avion, Angela Merkel, de fait, a souvent subi des incidents et autres mauvaises expériences lors de ses déplacements. Des obstacles ou collisions imprévus dont, avec le recul, elle restait souvent la première à s’amuser, avec beaucoup de flegme et d'auto-dérision.

A l’été 1995, par exemple, la protégée d’Helmut Kohl entreprend une balade à travers de petits villages du Brandebourg. Pas en voiture, mais à vélo… Rien d’anormal après tout pour celle qui vient d’être nommée ministre de l’Environnement. Si ce n’est que Merkel n’est pas très à l’aise sur un vélo, et ce petit truc en moins, en ce début août, va attirer l’attention d’un chien de chasse peu au fait du protocole.

L’animal, un braque allemand, fonce au-devant du vélo et se rue sur la ministre, qu'il mord au niveau du genou... Une blessure qui va générer chez elle, jusqu’à aujourd’hui, une peur presque panique des chiens. Poutine saura d'ailleurs en jouer cyniquement lors d’un entretien bilatéral au Kremlin en 2007…

Volcan, bus en panne...et sauvetage en Audi A8

Angela Merkel se souvient également de son manque de chance lors de son retour de San Francisco. C’était en avril 2010. Elle est alors chancelière depuis cinq ans. L’avion officiel qui la transporte est dérouté au dernier moment vers Lisbonne en raison du nuage de cendres généré par l’éruption du volcan islandais Eyjafjallajoküll (guère plus facile à écrire qu'à prononcer, ce nom...)

Ainsi, au lieu de rejoindre Berlin directement depuis les USA, Merkel est contrainte de passer une nuit au Portugal, puis une autre en Italie (certes ni au camping ni en Airbnb...), avant de reprendre le trajet vers l’Allemagne avec bientôt 72 heures de retard.

L’excursion à rallonge reprend de bon matin sous escorte de la police italienne, à bord d’un bus alloué spécialement pour sa délégation. Mais là encore, une tuile sur le parcours… Soudain, une roue arrière du bus explose sur l'autoroute menant au sud-Tyrol…

Ce trajet vers Berlin décidément sans fin se terminera heureusement sans autre accroc pour la chancelière, à l'arrière d'une berline allemande, dans une Audi A8 de troisième génération prête à avaler les 900 derniers kilomètres avec 400 chevaux sous le capot.

Son Audi A8 bloquée par un cerf

Pour celle qui, en privé, ne jure que par sa bonne vieille VW Golf 2, l’Audi A8 gouvernementale et ses cinq mètres d’envergure incarne à la fois le modèle fonceur et fiable de ses déplacements officiels.

A bord de cette voiture de fonction, pourtant, les trajets n’ont pas toujours été de tout repos pour la chancelière. Ce fut le cas notamment en périphérie de Berlin, en 2013, lorsqu’un véhicule conduit par un retraité de 82 ans a percuté (sans faire de blessés) la limousine de Merkel à la suite d’un changement de voie inopiné. C’est la première fois qu’un chef de gouvernement allemand était impliqué dans un accident de la circulation.

Parmi les autres contrariétés de voyage vécues par la native de RDA (sans compter ce bodybuilder sous ecstasy qui s’était introduit puis endormi dans son jet de service sur le tarmac de l’aéroport de Cologne), il y a également cette anecdote datée d'un jour d'automne 2019.

Le convoi qui la transportait à vive allure dans son Audi A8 (4e génération) avait dû stopper sa course de façon inattendue et assez longuement, en raison d’un cerf en divagation sur l’A20, au nord de la capitale, sur le littoral de la Baltique. Pas de veine, une fois de plus...

A l’origine, c’est en hélicoptère que la prédécesseuse d'Olaf Scholz avait prévu de se rendre dans la circonscription de Zingst, en Mecklembourg-Poméranie. Mais l’aéronef affecté pour elle avait dû, au dernier moment, rester cloué au sol en raison du mauvais temps... Décidément, petites galères et chancelière, cela rime bien.