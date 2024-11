La chute se poursuit pour Stellantis

Confronté à des difficultés sur ses principaux marchés (des deux côtés de l’Océan Atlantique), le groupe Stellantis accusait une chute des ventes spectaculaires en Europe sur le mois de septembre avec -25% de véhicules écoulés sur le Vieux continent.

Les choses ne s’arrangent malheureusement pas sur le dernier mois d’octobre, puisque le groupe issu de la fusion entre PSA et FCA voit ses ventes chuter de 16,9%. Peugeot parvient tout de même à les augmenter de 12,5% par rapport au même mois de l’année dernière, mais les autres marques du groupe sont toutes en baisse et certaines d’entre elles dévissent totalement : Citroën perd 35,4%, Fiat 46,2% et Lancia, qui vient d’arrêter l’Ypsilon de précédente génération en Italie, recule de 79%. La part de marché du groupe tombe aussi à 15,1% au lieu de 18,4% en octobre 2023. Sur les dix premiers mois de l'année, Stellantis recule de 6,9% en Europe.

Volkswagen progresse

A l’inverse, le groupe Volkswagen revendique une augmentation de ses ventes de 16,7%. La marque Volkswagen progresse de 20,5%, Skoda de 26,7% et Seat de 63,3%. Seul Audi recule à -11,1%. A noter aussi que le groupe Renault recule de 1,5% (Renault à -0,4% et Dacia à -2,8%), que Tesla perd 21% et que MG baisse de 7,2%. Au global, le marché automobile européen progresse de 1,1%.