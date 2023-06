La Citroën Ami peut-elle servir la police nationale ?

Tout le monde connaît les Alpine A110 de la Gendarmerie Nationale, la sportive française équipant désormais les pelotons d’intervention rapide des militaires sur les autoroutes du pays. La Citroën Ami se situe à l’exact opposé de ces Alpine A110 : avec son châssis ultra-léger, ses dimensions de poche et son tout petit moteur électrique permettant d’atteindre seulement 45 km/h en vitesse de pointe, elle n’a évidemment pas le droit de rejoindre les voies rapides et ne peut pas non plus dépasser les 70 kilomètres d’autonomie.

Cette Citroën Ami constitue malgré tout un véhicule pratique pour se déplacer en ville sans perdre de temps grâce à ses dimensions et sa vitesse suffisante. Voilà sans doute pourquoi la société AVS Communication (voir vidéo) amènera un véhicule de ce genre au prochain festival des véhicules de police prévu les 7, 8 et 9 juillet à Dijon. La Citroën Ami que vous pouvez voir dans les images illustrant cet article possède une carrosserie entièrement recouverte aux couleurs de la police nationale. Il s’agit vraisemblablement ici d’un covering et la machine ne possède pas de rampe de lumières sur le toit.

Un simple exercice de style, pour l’instant

Faut-il anticiper une commande des forces de l’ordre pour la petite auto sans permis de la marque aux chevrons, déjà utilisée par la police grecque de l'ile de Chalki ? Pour l’instant, il n’y a rien de prévu officiellement du côté des services de police. Mais l’Ami pourrait bien répondre à certains besoins de ses agents en milieu urbain. Y compris près des plages dans sa version Ami Buggy, qui sait. Les flics ds séries télé des années 80 en Floride n’auraient qu’à bien se tenir…