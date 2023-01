Des Alpine A110 S pour des gendarmes plus stables

Depuis le début de l’année 2022, la Gendarmerie Nationale compte sur 26 Alpine A110 pour le travail de ses brigades d’intervention rapide en France. 26 Alpine A110 envoyant à la retraite les anciennes Renault Mégane RS de troisième génération et officiant aux côtés des 17 Seat Leon Cupra d’ancienne génération récemment arrivées au sein de certaines unités.

A l’époque du mondial de l’automobile 2022 en octobre dernier, déjà, on évoquait la possible arrivée d’exemplaires de l’A110 S aux côtés des 26 Alpine A110 déjà livrées aux gendarmes. Sans que l’on sache si ces commandes de nouvelles A110 S sont confirmées ou pas, on apprend que les A110 « normales » déjà utilisées par les gendarmes (des versions Pure de 252 chevaux) vont être converties en A110 S. D’après les spécialistes des Alpinistes, tous les exemplaires des gendarmes bénéficieront ainsi des réglages châssis de la version S, plus ferme et réputée plus stable à haute vitesse.

Pas d’amélioration moteur ?

Tout le monde connaît le joli tempérament de l’Alpine A110, une voiture de sport au comportement dynamique extraordinaire qui sait se montrer joueuse. Trop joueuse pour les gendarmes ? C’est bien possible, les militaires cherchant avant tout le plus haut degré d’efficacité pour leurs interventions. Rappelons au passage qu’une A110 des gendarmes a fini sur le toit il y a quelques mois, sans qu’on connaisse les circonstances exactes de l’accident (qui n’avait heureusement fait aucun blessé). Notez que les Alpine A110 des gendarmes transformées en A110 S ne bénéficient a priori pas de la hausse de puissance qui caractérise normalement toutes les versions S. Nous avons contacté la gendarmerie pour en savoir plus sur ces modifications et l’éventuelle commande de nouveaux exemplaires d’Alpine, sans réponse pour l’instant.