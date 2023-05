La Citroën C5X, une familiale à succès ?

Plus personne ne s’intéresse aux berlines familiales classiques. Voilà la conclusion qu’on peut tirer en regardant les chiffres de ventes du marché européen et son évolution depuis vingt ans. Encore en vogue au début du siècle, les berlines des marques généralistes ont quasiment toutes disparu des catalogues et se réservent désormais à quelques flottes d’entreprises, la clientèle particulière leur préférant systématiquement les SUV.

Dans ce contexte, les chiffres de ventes de la Citroën C5X constituent une petite surprise. D’après les données de Car Industry Analysis, il s’est vendu 54 400 C5X dans le monde en 2022, ce qui ferait d’elle la 381eme meilleure vente du marché mondial. Ces niveaux n’ont rien à voir avec ceux des grandes heures des berlines au siècle dernier, mais ils dépassent les prévisions de Citroën qui tablaient sur une production mondiale située entre 40 000 et 50 000 unités. Comme le soulignent les spécialistes de « Passionnement Citroën », on doit ces résultats au succès de la C5X en Chine où plus de 40 000 exemplaires ont trouvé preneur. Et la situation s’annonce moins bonne pour 2023 avec un repli des ventes dans l’Empire du Milieu.

Beaucoup mieux que la Peugeot 508

Mais ces résultats placent la C5X assez proche du SUV C5 Aircross (63 700 unités vendues dans le monde en 2022) et loin devant la Peugeot 508 qui s’est vendue à moins de 20 000 exemplaires l’année dernière. D’après les chiffres de Car Industry Analysis, elle aurait quasiment fait aussi bien que le Land Rover Range Rover Evoque (54 700 unités vendues en 2022) tout en battant des modèles comme l’Audi Q5 Sportback, la Ford Focus ou encore l’Audi A4 break. Bref, pas si mal en ces temps où les résultats de Citroën déçoivent. Il faut dire que la C5X joue un peu sur les codes du crossover pour convaincre la clientèle, et ça a l’air de fonctionner auprès de la clientèle.