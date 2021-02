La Cupra Leon 2.0 TSI 300 est une sacrée affaire

La Seat Leon Cupra a toujours été une bonne auto, en particulier sur la précédente génération, à l'excellent châssis et au moteur fort convaincant. Il suffisait donc de transformer l'essai pour la marque ibérique qui commercialise désormais la Leon sportive sous la marque Cupra. Et après les versions hybrides rechargeables de 205 et 245 ch, c'est la variante la plus puissante qui débarque au catalogue.

La Cupra Leon 2.0 TSI 300 ch à boîte automatique DSG7 est facturée à partir de 40 510 €, hors malus de 3552 €. C'est 2700 € de moins qu'une Volkswagen Golf 8 GTI qui partage la même base, mais qui développe seulement 245 ch !

Une sacrée affaire, d'autant plus que les options sont très simples sur la Leon : la peinture, les jantes (19 pouces de série), la sellerie cuir et quelques ajouts comme le toit panoramique. Tout le reste est de série sur une auto qui s'annonce comme le meilleur rapport prix/prestations du moment en essence, sans hybridation.