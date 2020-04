La dernière 911 génération 991 aux enchères contre le coronavirus

La lutte contre le Covid-19 concentre toutes les énergies scientifiques du monde. Les acteurs des autres secteurs industriels regorgent d'idées pour porter leur pierre à l'édifice. La démarche de la vente aux enchères de la dernière Porsche 911 type 991 produite s'inscrit dans cette manœuvre.

Le modèle en question affiche une présentation spécifique évoquant les années 50 avec une carrosserie Speedster et des éléments de décoration exclusifs. La partie technique est confiée à un bloc flat six atmosphérique 4,0l de 510 chevaux et une boîte manuelle six vitesses. Un tour sur circuit aux côtés des responsables des gammes 911 et GT Frank-Steffen Walliser et Andreas Preuninger, une montre Porsche Design assortie à l'habitacle et un livre documentant la production de ce modèle collector seront également dans le lot.

L'exemplaire en question sera proposé par Porsche via le spécialiste des ventes aux enchères RM Sotheby's sur internet du 15 avril au 22 avril. Le véhicule est estimé un peu plus de 250 000 euros mais la barre du million d'euros peut être franchie compte tenu du caractère exceptionnel de la pandémie du coronavirus.