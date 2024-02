La domination outrageuse de la MG4 face à Renault et Volkswagen

On savait que la nouvelle MG4 électrique était promise à un joli succès sur notre marché grâce à son rapport prix-prestations imbattable. On n’avait juste pas prévu qu’elle dominerait à ce point ses rivales des principaux constructeurs du Vieux Continent.

Lancée à la fin de l’année 2022, elle a terminé l’année 2023 à la quatrième place du classement des voitures électriques les plus vendues du marché européen (28 pays comptabilisés) d’après les données compilées par les experts de Jato. Alors que le Tesla Model Y a trouvé plus de 251 000 clients l’année dernière, elle s’est vendue à 72 212 exemplaires. Non seulement elle talonne ainsi le Volkswagen ID.4, mais elle domine largement ses rares rivales directes : la Volkswagen ID.3 n’est que 7ème avec 63 460 unités vendues et la Renault Mégane E-Tech termine 14ème avec 43 587 exemplaires distribués. Cousine de la Volkswagen ID.3, la Cupra Born est 15ème avec 43 533 unités livrées.

La revanche des Européennes en 2024 ?

La MG4 a bénéficié de son prix très bas sur cette dernière année 2023 mais la lutte devrait être plus serrée en 2024 contre ses concurrentes directes, puisque ces dernières ont sensiblement baissé leur prix de vente pour gagner en compétitivité. En France, la MG4 bénéficie cependant d’une super remise de 7 000€ pratiquée par le constructeur chinois pour contrebalancer son exclusion du bonus écologique. Rendez-vous au début de l’année prochaine pour compter les points et voir si la MG4 remporte à nouveau le match des ventes face à Renault, Volkswagen et les nouveaux arrivants comme BYD avec sa Dolphin.