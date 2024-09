La DragonTT Hero est-elle la voiture la plus laide du monde ?

Certes, on a vu passer beaucoup de choses ces dernières décennies en matière de préparations automobiles burlesques. Ma petite préférée ? La McLaren-Mercedes SLR « Gold Dream », modifiée à la demande de son propriétaire qui voulait la rendre la plus voyante possible avec un résultat « à couper le souffle ». Mais cette préparation espagnole se positionne sans problème parmi les travaux les plus bizarres de toute l’histoire de cette pratique.

Sortie des ateliers de DragonTT, la « Hero » est en fait une Audi TT de seconde génération recarrossée. Le préparateur lui a développé un kit de carrosserie complet avec des panneaux en fibre de verre, qui peut être en « fibre de carbone sur demande ».

Ce kit carrosserie, qui s’inspire sans doute aussi bien des Lamborghini les plus radicales que de certains engins du cinéma, consiste visiblement à ajouter le plus de formes et d’arêtes possibles sur le châssis. Notez que la préparation se poursuit aussi à l’intérieur avec une planche de bord surmontée d’une sorte de façade dont les plans gardent « l’esprit » de l’extérieur.

Vous pouvez venir avec votre TT-RS

A noter que cette préparation peut être réalisée sur la base de la gamme complète du TT de seconde génération, jusqu’à la version RS. Outre des suspensions modifiées, le préparateur permet aussi d’installer un système de bicarburation essence-GPL sur son moteur. Alors, conquis ?