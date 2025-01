La DS sera célébrée comme une œuvre d'art à Rétromobile 2025

Dans l’histoire de l’automobile, le 6 octobre 1955 est une date marquée par un événement majeur : la présentation de la Citroën DS. Il s’agit du jour d’ouverture du Salon de l’automobile qui avait lieu à l’époque au Grand Palais.

Quelle ne fut pas la surprise de la presse et des visiteurs en découvrant ce véritable ovni. Trois exemplaires sont exposés, une Ds 19 jaune champagne à toit aubergine, une autre Ds 19 vert pomme à toit champagne et une dernière entièrement noire. Le premier jour de l’ouverture du salon, les commerciaux enregistrent 12 000 commandes, du jamais vu !

Il faut dire que sa ligne, due à Flaminio Bertoni, ressemble davantage à une soucoupe qu’à une voiture. La même année, Peugeot sortait sa 403, aux lignes rondes typiques des années 50, mais paressant totalement démodée face à la Citroën.

Depuis 1935 et la mise en place du projet VGD pour Véhicule de Grande Diffusion, la DS est dans les cartons. Sa silhouette s’inspire de la mode du streamline venant des États-Unis, mais l’on doit aussi son succès à son concepteur André Lefebvre et Paul Magès pour la suspension hydropneumatique.

En plus de sa suspension magique associant un grand confort et une tenue de route stupéfiante à l’époque, elle ajoute un embrayage automatique, mais aussi des freins à disque à l’avant commandés par un étrange champignon.

Sous le capot, toutefois, elle reprend les mécaniques de la Traction et se prive d’un moteur noble. Aucun six ou cylindres n’est au programme. Malgré des moteurs éprouvés, le fort contenu technologique et la mise au point "légère" mettront à mal les premiers propriétaires, obligés d’essuyer les plâtres.

Seulement, son pouvoir d’attraction reste plus forte. Mais, afin d’augmenter les volumes de ventes, Citroën commercialise l’ID 19 en 1957 à la technologie moindre. Une version break assurera le transport des troupes puisqu’elle pouvait embarquer jusqu’à huit passagers. Enfin, Henri Chapron sublimera encore ses lignes avec ses cabriolets.

C’est certainement en 1962 qu’elle connaît l’apogée de sa carrière puisqu’elle sauva la vie du général de Gaulle dans l’attentat du Petit-Clamart.

Le 24 avril 1975, la production de la DS cesse pour laisser la place à la CX. En vingt ans, 1 455 746 exemplaires auront été fabriqués. Le salon Rétromobile 2025 sera l’occasion de revenir en détail sur cette voiture extraordinaire qui a marqué son époque comme aucune autre n’a su le faire. Au milieu des différents modèles exposés, une DS "ballons" vue dans une publicité en 1959 sera de la partie, comme sur l’affiche de cette édition 2025 de Rétromobile.