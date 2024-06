Tout le monde va vouloir l'affiche de Rétromobile 2025

Dévoilée au salon de Paris 1955, la mythique Ds fêtera ses 70 ans l’an prochain. DS Automobiles multipliera logiquement les hommages à l’ancêtre dans les mois qui viennent, et cela passe notamment par un partenariat avec le salon Rétromobile, événement incontournable du monde de la collection dont Caradisiac est partenaire, et qui a rassemblé plus de 130 000 visiteurs cette année, chiffre record.

L’affiche de la prochaine édition, qui se tiendra du 5 au 9 février 2025, mettra ainsi en scène la Citroën ID 19 Ballons créée à l’occasion d’une campagne publicitaire en 1959. Il s’agissait d’une façon aussi habile qu’esthétique de mettre en avant les qualités de confort et de douceur de filtration dont font preuve les sphères de la suspension hydropneumatique. On doit cette image à Claude Puech, qui dirigeait la « propagande » - on ne parlait pas encore de communication - de Citroën à l’époque.

La modernité de cette mise en scène (et non de mise en Seine, encore que…) rend en tout cas l’affiche de Rétromobile 2025 hautement désirable, surtout avec ce dégradé orangé du plus bel effet.

Une petite interrogation pour terminer : la voiture est-elle une DS 19 plutôt qu’une ID 19, comme le prétend le communiqué de presse envoyé par DS Automobiles? Nous ne le pensons pas, mais préférons laisser aux spécialistes le soin de donner la bonne réponse dans les commentaires accompagnant cet article…