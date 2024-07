La fiabilité légendaire des voitures japonaises et coréennes n’est toujours pas un cliché

Quelles sont les voitures les plus fiables du marché ? Voilà la question à laquelle nous aimerions pouvoir répondre de manière certaine et qui intéresse tant les automobilistes français en phase d’investir dans un nouveau véhicule. Nous n’essayons généralement que des véhicules neufs sur de faibles kilométrages et même si nous disposons de spécialistes de ces questions si importantes comme Manuel Cailliot, l’analyse de ces données n’est jamais une science exacte et tout connaître dans le détail relève de la gageure.

Les chiffres du Consumer Reports font partie de ces données intéressantes qui donnent régulièrement de bons indices sur la fiabilité des voitures. Elles ne concernent hélas que le marché américain, avec des modèles parfois différents de ceux commercialisés chez nous. Mais ces chiffres n’en demeurent pas moins riches en enseignement sur le sujet.

Les Japonaises et coréennes restent les plus fiables aux Etats-Unis

Le Consumer Reports vient de dévoiler son étude annuelle sur la fiabilité des voitures en se basant uniquement sur les modèles commercialisés depuis trois ans. Ils ne permettront pas de remettre en question le vieux cliché sur la fiabilité des voitures japonaises et sud-coréennes, puisque ces dernières dominent le classement de l’organisme. Toyota et Lexus occupent en effet 16 des 36 positions des modèles les plus fiables de son classement et lorsque ce n’est pas un modèle du groupe japonais qui occupe la première place d’une catégorie, c’est souvent un véhicule de marque Honda, Mazda ou Hyundai.

La Honda Civic s’impose par exemple comme l’une des compactes les plus fiables du marché américain d’après le Consumer Reports avec la Mazda 3, la Toyota Corolla et la Prius. La Hyundai Sonota se distingue chez les berlines familiales aux côtés de la Toyota Avalon et de la Camry. L’Acura TLX brille chez les berlines de luxe avec la Lexus ES et la BMW Série 5. La Mazda MX-5 est seule du classement chez les voitures de sport et chez les SUV, on trouve de nombreux modèles japonais et coréens (Acura RDX, Honda CR-V, Honda HR-V, Hyundai Tucson, Kia Sportage, Lexus NX, Lexus UX, Mazda CX-5, Subaru Crosstrek, Subaru Forester, Toyota Rav4). Seuls le BMW X3 et le Volvo XC40 se distinguent, parmi les constructeurs européens, dans cette catégorie. Même chez les gros SUV, on compte davantage de modèles japonais que de véhicules américains (Honda Passport, Pilot, Lexus RX, Toyota 4Runner, Highlander, Venza). Mais aussi chez les pick-up (Honda Ridgeline, Toyota Tacoma, Tundra) où seul le Ford Ranger n’est pas japonais.

Seuls quatre des 36 modèles cités par le Consumer Reports dans ces catégories ne proviennent pas du Japon ou de Corée du Sud. Rappelons qu’ici, on parle spécifiquement de la fiabilité sur les modèles âgés de trois ans d’après des données compilées auprès des membres du Consumer Reports. Non seulement ces données ne permettent pas d’apprécier avec une précision exacte la fiabilité générale de toutes les voitures à cause d’un échantillonnage faible dans l’absolu, mais elles ne concernent que les voitures vendues aux Etats-Unis.