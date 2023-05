La Fiat Panda au prix d'un sandwich

La voiture électrique à 100 € par mois, promise par l’État, a du plomb dans l’aile. De son côté, Fiat passe à l'offensive et lance sa Panda (non électrique, mais avec une micro-hybridation) pour 150 € par mois.

Cette nouvelle offre est proposée sans aucun apport ni aucune condition de reprise, pour une location avec option d’achat (LOA) s’étalant sur 49 mois (soit quatre ans). Le kilométrage total est limité à 40 000 km, ce qui est cohérent pour une petite voiture à vocation urbaine.

Compte tenu des conditions, il ne s’agit que d’une Panda basique, la version 1.0 Hybrid de 70 ch facturée 13 600 € en achat classique. Elle est équipée de la climatisation manuelle, du Bluetooth, de vitres avant électriques, de jantes de 15 pouces (en tôle)…

1 € de plus pour la Panda Cross

Seulement, pour un euro supplémentaire par jour (6 €), il est possible d’opter pour la Panda Cross, au look nettement plus sympa avec ses appendices de baroudeur. L’équipement est aussi plus généreux avec la climatisation automatique, la radio Bluetooth avec un écran tactile de 7 pouces, et compatible Apple Car Play et Android Auto, le radar de recul, les barres de toit…

La Fiat Panda n’est pas électrique, mais consomme peu puisqu’elle est homologuée pour 4,8 l/100 km. En attendant que le gouvernement lance réellement l’offre à 100 € par mois pour l’achat d’un VE, cette Fiat peut parfaitement remplir le contrat.