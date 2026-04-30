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Mg Mg4

Essai

La MG4 à grande autonomie affûte ses arguments : la compacte électrique irrésistible ?

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Stéphane Schlesinger

4  

5. La fiche technique de la MG4 grande autonomie

 

La MG4 à grande autonomie affûte ses arguments : la compacte électrique irrésistible ?

 

Les chiffres clés

Mg Mg4 (2) EV 77KWH - 180 KW PREMIUM
Généralités  
Finition PREMIUM
Date de commercialisation 09/03/2026
Garantie pièce et main d'œuvre : en km 150 000 km
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 84 mois
Dimensions  
Longueur 4,28 m
Largeur sans rétros 1,83 m
Hauteur 1,51 m
Empattement 2,70 m
Volume de coffre mini 350 L
Volume de coffre maxi 1 165 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 1 830 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Electrique
Puissance fiscale 6 CV
Couple 350 Nm
Puissance moteur 245 ch|trs/min
Autonomie en électrique combinée 545 km
Capacité batterie 77 kWh
Type batterie Lithium-ion Li
Performances / consommation  
Vitesse maximum 180 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 6.2 s
Emissions de CO2 NC
Bonus malus max ZERO
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