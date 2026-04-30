La MG4 à grande autonomie affûte ses arguments : la compacte électrique irrésistible ?

La concurrence

À 36 990 €, la MG4 77 kWh se situe favorablement au sein des compactes électriques à grosse batterie (plus de 70 kWh). On trouve notamment la Cupra Born Endurance (79 kWh, 620 km, 230 ch, 185 kW de recharge, 46 070 €) et son alter ego la Volkswagen ID.3 Pro S (204 ch, 568 km) à 42 990 €. Elles sont plus chères mais éligibles à des aides interdites à la MG, tout comme la Kia EV3 Earh à 45 190 € (81,4 kWh, 204 ch, 605 km). Cela les rapproche de la MG financièrement, mais, pour compenser l’absence d’aides à l’achat, le constructeur chinois offre temporairement une prime de 6 000 €, plaçant sa compacte à un tarif particulièrement attractif. Seulement, à 33 490 € (ou 27 490 €), on a la MG4 64 kWh déjà capable de 454 km d’autonomie et chargeant plus vite que la 77 kWh…

À retenir : compétitive pas que par le tarif

On réduit souvent l’intérêt des voitures chinoises à leur tarif. Avec la MG4 77 kWh, c’est réducteur car il s’agit intrinsèquement d’une très bonne voiture qui a su corriger ses principaux défauts. Désormais, elle bénéficie d’une finition à peu près au niveau et d’un habitacle agréablement présenté, même si l’ambiance demeure plus classique que technologique. De plus, le confort semble en légère progression, grâce à une suspension adoucie et une meilleure insonorisation : la MG4 est arrivée à maturité. Ce, tout en conservant un comportement routier sûr et dynamique, des performances appréciables et des exigences énergétiques modérées, voire en baisse. Un bilan pour le moins favorable, même si les ADAS doivent encore progresser, alors que la vitesse de recharge et la batterie n’ont pas évolué. Sur ces points, la 64 kWh a été perfectionnée, de sorte qu’elle pourrait bien constituer un choix plus pertinent vu son moindre prix.

Caradisiac a aimé

La finition et la présentation en nets progrès

Le comportement routier plaisant

L’espace aux jambes arrière

L’excellent rapport prix/équipement

La consommation modérée

La belle autonomie Caradisiac n’a pas aimé Les ADAS toujours désagréables

Le coffre moyen

La batterie et la recharge sans évolution

L’écran multimédia trop lent

L’ergonomie perfectible