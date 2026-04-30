La MG4 à grande autonomie affûte ses arguments : la compacte électrique irrésistible ?

La Mg 4 77 kWh, (244 ch, 545 km, 36 990 € hors remise), est évaluée dans la catégorie des berlines compactes électriques qui comprend notamment :

- La Cupra Born Endurance (231 ch, 627 km et 46 070 €)

- La Kia EV3 Earh (204 ch, 605 km, 45 190 €)

- La VW ID.3 Pro S (204 ch, 568 km, 42 990 €)