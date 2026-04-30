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Mg Mg4

Essai

La MG4 à grande autonomie affûte ses arguments : la compacte électrique irrésistible ?

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Stéphane Schlesinger

12  

4. L'évaluation de la MG4 EV dans la catégorie des compactes électriques à grande autonomie

 

A l’arrière, l’aileron de hayon est désormais monobloc.
A l’arrière, l’aileron de hayon est désormais monobloc.

La Mg 4 77 kWh, (244 ch, 545 km, 36 990 € hors remise), est évaluée dans la catégorie des berlines compactes électriques qui comprend notamment : 

- La Cupra Born Endurance (231 ch, 627 km et 46 070 €)

- La Kia EV3 Earh (204 ch, 605 km, 45 190 €)

- La VW ID.3 Pro S (204 ch, 568 km, 42 990 €)

MG4 77 kW
Budget
  • 7.4
  • 7.4
  • 7.4
  • 7.4
  • 7.4
 
Pratique
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
 
Rapport prix/équipements
  • 7.17
  • 7.17
  • 7.17
  • 7.17
  • 7.17
 
Sur la route
  • 7.71
  • 7.71
  • 7.71
  • 7.71
  • 7.71
 
Sécurité
  • 6.2
  • 6.2
  • 6.2
  • 6.2
  • 6.2
 
Autonomie
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
 
Note globale : 13,9 /20
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