La MG4 à grande autonomie affûte ses arguments : la compacte électrique irrésistible ?
4. L'évaluation de la MG4 EV dans la catégorie des compactes électriques à grande autonomie
La Mg 4 77 kWh, (244 ch, 545 km, 36 990 € hors remise), est évaluée dans la catégorie des berlines compactes électriques qui comprend notamment :
- La Cupra Born Endurance (231 ch, 627 km et 46 070 €)
- La Kia EV3 Earh (204 ch, 605 km, 45 190 €)
- La VW ID.3 Pro S (204 ch, 568 km, 42 990 €)
|MG4 77 kW
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison)
|Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide)
|Réseau propriétaire
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Amortissement
|Dynamisme
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Crash-test (Euro Ncap)
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Autonomie
|Système de récupération d'énergie
|Autonomie : relevés Caradisiac (parcours mixte)
|Autonomie : données constructeur (parcours mixte)
|Note globale :
|13,9 /20
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