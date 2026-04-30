La MG4 à grande autonomie affûte ses arguments : la compacte électrique irrésistible ?

Déjà très attractive par son prix (36 990 €, moins une remise de 6 000 € en ce moment), la MG4 77 kWh gratifie d’un bel équipement. Clim auto (monozone hélas), sièges partiellement en cuir à réglages électriques et chauffants (comme le volant), réplication de smartphone sans fil, jantes en alliage de 18 pouces, caméra de stationnement à 360°, GPS connecté, planificateur d’itinéraire, projecteurs actifs à LED, applis intégrées (Youtube, Spotify, Tiktok et Amazon Music), charge V2L, chargeur domestique de 11 kW, pompe à chaleur, rétroviseur intérieur électrochromique, système audio à 6 haut-parleurs. Cela dit, il n’y a pas d’options (hormis pour la peinture), donc si vous voulez un toit panoramique ou une clim bi-zone, par exemple, il faudra aller voir ailleurs.

Le point techno Les ADAS, regroupées sous l’appellation MG Pilot Custom, ont été améliorées selon MG. Elles incluent le régulateur de vitesse actif avec fonction embouteillage, l’avertissement de collision arrière, le centrage sur la voie, la surveillance des angles morts… Effectivement, elles fonctionnent de façon moins brutale qu’avant, mais on préférera souvent les désactiver, ce que l’on peut faire item par item, via une commande configurable.