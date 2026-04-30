La MG4 à grande autonomie affûte ses arguments : la compacte électrique irrésistible ?
2. Un rapport prix/équipement toujours exceptionnel pour la MG4
Déjà très attractive par son prix (36 990 €, moins une remise de 6 000 € en ce moment), la MG4 77 kWh gratifie d’un bel équipement. Clim auto (monozone hélas), sièges partiellement en cuir à réglages électriques et chauffants (comme le volant), réplication de smartphone sans fil, jantes en alliage de 18 pouces, caméra de stationnement à 360°, GPS connecté, planificateur d’itinéraire, projecteurs actifs à LED, applis intégrées (Youtube, Spotify, Tiktok et Amazon Music), charge V2L, chargeur domestique de 11 kW, pompe à chaleur, rétroviseur intérieur électrochromique, système audio à 6 haut-parleurs. Cela dit, il n’y a pas d’options (hormis pour la peinture), donc si vous voulez un toit panoramique ou une clim bi-zone, par exemple, il faudra aller voir ailleurs.
Le point techno
Les ADAS, regroupées sous l’appellation MG Pilot Custom, ont été améliorées selon MG. Elles incluent le régulateur de vitesse actif avec fonction embouteillage, l’avertissement de collision arrière, le centrage sur la voie, la surveillance des angles morts… Effectivement, elles fonctionnent de façon moins brutale qu’avant, mais on préférera souvent les désactiver, ce que l’on peut faire item par item, via une commande configurable.
Equipements et options
Version : (2) EV 77KWH - 180 KW PREMIUM
Equipements de sécurité
ABS
Alarme
Allumage automatique des feux
Feux de jour et phares AV à LED
Gestion intelligente des feux de route (IHC)
Accès sans clé avec démarrage automatique
Airbags frontaux, rideaux et latéraux
Feux AR à LED avec bandeau lumineux central
Alerte de circulation transversale AR (RCTA)
Contrôle de traction (TCS)
2 prises ISOFIX à l'AR
Contrôle de pression des pneus
Equipements de confort
Banquette AR rabattable 60/40
Direction assistée
Sièges AV chauffants
Verrouillage centralisé
Régulateur de vitesse adaptatif (ACC)
Vitres AR surteintées
Frein de stationnement électronique
Radio AM/FM/DAB+
Rétroviseur intérieur photochromatique
Siège conducteur réglable électriquement dans 6 directions
Climatisation automatique
Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants à rabattement automatique
Accoudoir central AV
Navigation avec circulation en temps réel du trafic et prévision de l'autonomie
Volant chauffant
Volant réglable en hauteur et profondeur avec commandes au volant
Siège passager AV réglable 4 directions
Vitres électriques AV/AR à impulsion
Ecran tactile 12,8"
Volant multifonction en similicuir
Clé bluetooth sur Smartphone
Esthétique / Carrosserie
Peinture métallisée
Toit contrasté noir
Jantes alliage 18'' avec enjoliveur aérodynamique bi-ton (235/45 R18)
Autres équipements
Kit anti-crevaison
Système d'aide au respect de la vitesse (SAS)
Freinage automatique d'urgence (AEB)
Reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR)
Essuie-glace AR
6 HP
Système d'appel d'urgence automatique (eCall)
Avertissement de collision frontale (FCW)
Assistant à la conduite dans les embouteillages (TJA)
Capteur de pluie
Maintien automatique à l'arrêt (Auto Hold)
Système V2L (Vehicle to Load)
Câble de recharge Type 2 Mode 3
Commande vocale
Teinte de carosserie Dover White
Essuie-glace AV sans cadre
Compteur numérique 7"
Sélection des modes de conduite
Surveillance des angles morts (BSD)
Avertisseur d'ouverture de portière (DOW)
Calandre à volets actifs (AGS)
Aide au changement de voie (LCA)
Avertissement de collision AR (RCW)
Pompe à chaleur
Assistant de conduite intelligent (ICA)
Caméra 360°
Avertisseur de somnolence (DMS)
Système de récupération d’énergie cinétique avec mode automatique (KERS)
Boîte de vitesse a fonction Continu
Pare-soleil AV avec miroir de courtoisie
Pré-conditionnement de la batterie
3 ports USB Type C (2 AV + 1 AR)
Planificateur d'itinéraire EV
Système iSMART avec commandes à distance du véhicule et fonctions connectées
Raccourci de personnalisation des aides à la conduite
Youtube, Spotify, TikTok et Amazon Music intégrés
ESP, ESA, SSE, HDC
Aide au maintien dans la voie (LKA) avec maintien d'urgence dans la voie (ELK)
Apple CarPlayTM / Android AutoTM sans fil
Chargeur à induction pour smartphone (15W)
Spoiler AR supérieur monobloc
Fonction "One Pedal"
Options disponibles
-
Peinture métallisée Irises Cyan:
650 €
Photos (35)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération