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Mg Mg4

Essai

La MG4 à grande autonomie affûte ses arguments : la compacte électrique irrésistible ?

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Stéphane Schlesinger

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2. Un rapport prix/équipement toujours exceptionnel pour la MG4

 

La MG4 à grande autonomie affûte ses arguments : la compacte électrique irrésistible ?

Déjà très attractive par son prix (36 990 €, moins une remise de 6 000 € en ce moment), la MG4 77 kWh gratifie d’un bel équipement. Clim auto (monozone hélas), sièges partiellement en cuir à réglages électriques et chauffants (comme le volant), réplication de smartphone sans fil, jantes en alliage de 18 pouces, caméra de stationnement à 360°, GPS connecté, planificateur d’itinéraire, projecteurs actifs à LED, applis intégrées (Youtube, Spotify, Tiktok et Amazon Music), charge V2L, chargeur domestique de 11 kW, pompe à chaleur, rétroviseur intérieur électrochromique, système audio à 6 haut-parleurs. Cela dit, il n’y a pas d’options (hormis pour la peinture), donc si vous voulez un toit panoramique ou une clim bi-zone, par exemple, il faudra aller voir ailleurs.

La MG4 à grande autonomie affûte ses arguments : la compacte électrique irrésistible ?

Le point techno

Les ADAS, regroupées sous l’appellation MG Pilot Custom, ont été améliorées selon MG. Elles incluent le régulateur de vitesse actif avec fonction embouteillage, l’avertissement de collision arrière, le centrage sur la voie, la surveillance des angles morts… Effectivement, elles fonctionnent de façon moins brutale qu’avant, mais on préférera souvent les désactiver, ce que l’on peut faire item par item, via une commande configurable.

 

 

 

 

 

 

 

Equipements et options

Version : (2) EV 77KWH - 180 KW PREMIUM

Equipements de sécurité

  • ABS

  • Alarme

  • Allumage automatique des feux

  • Feux de jour et phares AV à LED

  • Gestion intelligente des feux de route (IHC)

  • Accès sans clé avec démarrage automatique

  • Airbags frontaux, rideaux et latéraux

  • Feux AR à LED avec bandeau lumineux central

  • Alerte de circulation transversale AR (RCTA)

  • Contrôle de traction (TCS)

  • 2 prises ISOFIX à l&#039;AR

  • Contrôle de pression des pneus

Equipements de confort

  • Banquette AR rabattable 60/40

  • Direction assistée

  • Sièges AV chauffants

  • Verrouillage centralisé

  • Régulateur de vitesse adaptatif (ACC)

  • Vitres AR surteintées

  • Frein de stationnement électronique

  • Radio AM/FM/DAB+

  • Rétroviseur intérieur photochromatique

  • Siège conducteur réglable électriquement dans 6 directions

  • Climatisation automatique

  • Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants à rabattement automatique

  • Accoudoir central AV

  • Navigation avec circulation en temps réel du trafic et prévision de l&#039;autonomie

  • Volant chauffant

  • Volant réglable en hauteur et profondeur avec commandes au volant

  • Siège passager AV réglable 4 directions

  • Vitres électriques AV/AR à impulsion

  • Ecran tactile 12,8&quot;

  • Volant multifonction en similicuir

  • Clé bluetooth sur Smartphone

Esthétique / Carrosserie

  • Peinture métallisée

  • Toit contrasté noir

  • Jantes alliage 18&#039;&#039; avec enjoliveur aérodynamique bi-ton (235/45 R18)

Autres équipements

  • Kit anti-crevaison

  • Système d&#039;aide au respect de la vitesse (SAS)

  • Freinage automatique d&#039;urgence (AEB)

  • Reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR)

  • Essuie-glace AR

  • 6 HP

  • Système d&#039;appel d&#039;urgence automatique (eCall)

  • Avertissement de collision frontale (FCW)

  • Assistant à la conduite dans les embouteillages (TJA)

  • Capteur de pluie

  • Maintien automatique à l&#039;arrêt (Auto Hold)

  • Système V2L (Vehicle to Load)

  • Câble de recharge Type 2 Mode 3

  • Commande vocale

  • Teinte de carosserie Dover White

  • Essuie-glace AV sans cadre

  • Compteur numérique 7&quot;

  • Sélection des modes de conduite

  • Surveillance des angles morts (BSD)

  • Avertisseur d&#039;ouverture de portière (DOW)

  • Calandre à volets actifs (AGS)

  • Aide au changement de voie (LCA)

  • Avertissement de collision AR (RCW)

  • Pompe à chaleur

  • Assistant de conduite intelligent (ICA)

  • Caméra 360°

  • Avertisseur de somnolence (DMS)

  • Système de récupération d’énergie cinétique avec mode automatique (KERS)

  • Boîte de vitesse a fonction Continu

  • Pare-soleil AV avec miroir de courtoisie

  • Pré-conditionnement de la batterie

  • 3 ports USB Type C (2 AV + 1 AR)

  • Planificateur d&#039;itinéraire EV

  • Système iSMART avec commandes à distance du véhicule et fonctions connectées

  • Raccourci de personnalisation des aides à la conduite

  • Youtube, Spotify, TikTok et Amazon Music intégrés

  • ESP, ESA, SSE, HDC

  • Aide au maintien dans la voie (LKA) avec maintien d&#039;urgence dans la voie (ELK)

  • Apple CarPlayTM / Android AutoTM sans fil

  • Chargeur à induction pour smartphone (15W)

  • Spoiler AR supérieur monobloc

  • Fonction &quot;One Pedal&quot;

Options disponibles

  • Peinture métallisée Irises Cyan

     : 

    650 €

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