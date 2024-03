La finition Pallas fait son retour sur une DS

Soixante ans après la création de la griffe Pallas, elle s’appose à nouveau sur une Citroën, enfin non, plutôt une DS. Elle est apparue pour la première fois en 1964 sur la Ds et signifiait la version la plus haut de gamme de la grande berline. Son héritière, la CX, y a eu droit également puis la Pallas est tombée dans l’oubli. Enfin, pas tout à fait puisque la Citroën C6 a eu droit à cette appellation au Royaume-Uni.

La marque DS renoue en quelque sorte avec le passé en la ressuscitant, accompagné d’une nouvelle dénomination Etoile.

À partir d’avril, ce seront les seules finitions disponibles au catalogue pour tous les modèles de la gamme. La DS 4 sera la première à l’inaugurer, exit donc les niveaux actuels Bastille, Edition France, Performance Line+, Rivoli et Opera.

En passant de cinq à deux niveaux, la gamme et la dotation en équipements seront largement revues. Cependant, la marque ne donne aucune information à ce sujet. Elle indique pour le moment que « Pallas et Etoile arboreront chacune un badge spécifique, dont les motifs sont inspirés par les arts décoratifs. Pallas mêle subtilement la porte d’un grand palace parisien et l’axe historique de Paris (Arc de Triomphe du Carrousel, Obélisque de la Concorde, Arc de Triomphe et Arche de la Défense), tandis qu’Etoile illustre un large rayonnement lumineux rehaussé des douze avenues qui convergent vers la Place Charles-de-Gaulle, appelée Place de l’Etoile jusqu’en 1970 ».

Difficile de deviner dans cette description les équipements de série que comprendront ces finitions. Toutefois, des packs d’options devraient être proposés, malgré la volonté de simplifier la gamme.