La folie des précommandes de pickups électriques

Le pickup étant la carrosserie la plus vendue aux Etats-Unis, il n'est guère surprenant de voir des clients se jeter sur les versions électriques. La crainte de l'autonomie et la méconnaissance, pour certains clients habitués aux V6 et V8, des bonnes habitudes à prendre avec une auto électrique n'ont apparemment pas freiné les ardeurs, si l'on en croit Tesla et Ford.

En mars dernier, une sorte de décompte en ligne montrait que le million de précommandes avait été franchi pour le Cybertruck (depuis 2019), malgré le fiasco de la présentation par Elon Musk. Avec des profils visiblement très variés : des habitués du pickup, des curieux mais aussi... des gens sans permis de conduire.

C'est désormais au tour de Ford d'annoncer officiellement que la barre des 100 000 précommandes pour son F150 Lightning a été passée en seulement trois semaines. Tout comme le Cybertruck, il n'est demandé qu'un acompte de 100 dollars remboursable en cas de changement d'avis. En clair, ces données valent tout et rien dire et ne représentent en rien la production réelle de pickups électriques à court terme, d'autant plus qu'il paraît plus qu'improbable que Tesla soit capable de produire autant de Cybertruck uniquement depuis son usine texanne.