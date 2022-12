La France compte plus de 77 000 bornes de recharge

Le déploiement des stations de recharge continue sur sa lancée. En un mois, un peu plus de 2 000 bornes ont été installées, portant le nombre total sur le territoire à 77 318 (au 30 novembre 2022). Ces chiffres émanent de l’Avère-France et du Ministère de la Transition énergétique (baromètre national des infrastructures de recharge ouvertes au public). En 2014, la France comptait 8 600 points, mais le « boom » a lieu depuis 2021 (+ 20 931 par rapport à 2020) et se poursuit en 2022. Néanmoins, nous sommes loin des 100 000 bornes initialement promises d’ici la fin de l’année. Ce chiffre devrait être atteint fin 2023.

Par ailleurs, ce baromètre indique que 69 % des bornes se situent dans les commerces et parkings. La voirie concentre 26 % des points de recharge et les entreprises seulement 4 %.

A noter également que 35 % du parc (soit 27 226 points) est équipé en monophasé avec une puissance inférieure à 7,4 kW. En revanche, plus de la majorité (55 % - 42 832 points) délivre une puissance allant de 7,4 à 22 kW via une prise triphasé. Enfin, la recharge rapide en courant continu (plus de 50 kW) est peu répandue avec 8 % du parc.

Il existe en moyenne 115 points pour 100 000 habitants, et le taux de disponibilité d’une borne de recharge atteint 84 % (courant alternatif). Une nouveau critère apparu le moins dernier, et qui faisait alors état d’un taux de 82 %.