La France en finale de l'Euro de la vanlife

Les chiffres sont enfin tombés. Le syndicat du véhicule de loisirs a livré ses statistiques pour 2023 et, sans surprise, les ventes de vans et de camping-cars continuent leur grimpette. L’an passé, il s’en est écoulé 92 400, alors que le chiffre stagnait en 2020 à 87 000 et ont atteint 90 000 passé.

Attention, ces ventes tiennent compte des engins neufs et d’occasion et c’est un problème dans ce second cas. Alors que dans l’automobile, la deuxième main (voir plus) est, en moyenne de 2,9 voitures d’occasion pour un neuf, dans les véhicules de loisirs, le ratio est de 6. Or, pour que les camping-cars d’occasion soient disponibles, il faut que des premiers clients les achètent neufs. Résultat : l’offre de véhicules kilométrés se raréfie, et les prix explosent.

La France en deuxième position

Mais ces statistiques, compilées par Statista révèlent un autre phénomène : le poids de la France dans le marché européen. Car l’hexagone est la deuxième meilleure équipe de cet Euro de la vanlife, derrière l’Allemagne. Mais comme au foot, du moins traditionnellement, c’est l’Outre-Rhin qui l’emporte au concours des maisons roulantes avec 68 469 immatriculations sur le marché du neuf. La France est très loin derrière, avec un peu moins de 24 000 engins qui ont quitté les concessions l’an passé. Et les 10 millions d’habitants supplémentaires en Allemagne n’expliquent pas à eux seuls cette différence.

Il apparaît clairement dans ces statistiques que ce mode de vie, ou plutôt de vacances, est clairement un usage de l’Europe du Nord, ou de nos latitudes, et pas du tout une mode des pays du Sud. De l’Italie à l’Espagne en passant par la Grèce, aucun pays méditerranéen ne pointe dans les dix premiers du classement. Outre le prix des engins, favorisant les pays à hauts revenus, ce curieux phénomène est plutôt paradoxal, puisque la vanlife est plutôt destinée à la vie au grand air, et peu de monde apprécient de passer une semaine de pluie dans un habitacle, même pourvu de toutes les commodités, de quelques mètres carrés seulement. Et pourtant. Cette contradiction est du même ordre que celle qui pousse nos voisins britanniques à être les premiers amateurs de cabriolets, dans un pays à la pluviométrie abondante.

L’Allemagne en tête, oui mais.

En ce qui concerne les dix premiers, plutôt issus de l’Europe tempérée voire fraîche, l’excellent score de l’Allemagne doit être relativisé. Car si l’on prend en compte le nombre d’adeptes pour 100 000 habitants, nos voisins sont de petits joueurs, comme nous d’ailleurs. Ils sont 82 Outre-Rhin, alors qu’au Danemark, pays plus froid, ils sont 99, et tout de même 69 en Norvège, ou il vaut mieux équiper son van d’un chauffage auxiliaire de bonne qualité.

À moins que ces pays du Nord, adeptes du véhicule de loisirs, ne le destinent à un autre usage que celui qui consiste à arpenter leur contrée. Et se rapprochent du sud le temps d’un été.