L'Espagne est le pays où les voitures électriques sont les moins chères au monde

Ce n'est pas une surprise, les objets ne sont pas vendus au même prix que vous soyez en Europe ou à l'autre bout de la planète puisque chaque pays dispose d'une fiscalité qui lui est propre et les fabricants font également varier leur marge suivant leur situation géographique. L'automobile ne fait pas exception à cette règle. Certains malins ont compris le filon d'où l'émergence de mandataire vendant par exemple en France, des véhicules moins chers car venant d'autres pays européens.

Les voitures électriques sont bien évidemment concernées également comme en atteste une étude qui vient de rendre son classement des 10 pays les moins chers pour acheter une électrique et aussi les 10 plus chers. Pour établir ce palmarès, un modèle a été choisi : la Nissan Leaf.

Il en ressort que c'est en Espagne que les voitures électriques sont les plus accessibles. Ainsi, grâce à une aide à l'achat de 7 000 €, la Leaf est vendue de l'autre côté des Pyrénées à partir de 21 000 €. Ensuite, il faudra aller à Malte qui profite aussi d'une exemption fiscale importante de 12 000 € pour afficher la Leaf à 21 300 €. À la troisième place de ce classement, on trouve la Norvège où le prix d'accès de la Leaf est de 22 440 €. Suivent derrière les États-Unis et le Japon. Et la France, me direz-vous ? Eh bien, nous sommes seulement en 9e position malgré notre bonus de 6 000 € qui permet à la compacte électrique de Nissan d'être affichée au tarif de 26 900 €.

À l’inverse, il ne fait pas bon acheter une voiture électrique à Singapour où notre Leaf est vendue la modique somme de 123 000 € ! L'Argentine (57 000 €) et la Thaïlande (51 000 €) sont également sur ce podium peu recommandable. Dans ce Top 10 des mal classés figure un pays européen, la Croatie qui se situe à la 10e position.

Au-delà de ces classements, cette étude permet surtout de constater que la plupart des pays pratiquent des aides à l'achat, unique moyen de faire vraiment décoller le marché de l'électrique.