La future Abarth 500 électrique surprise dans un parking

Depuis 2020, Fiat commercialise la 500 électrique à côté de la 500 Hybrid de l'ancienne génération. Cette 500 à zéro émissions laisse le choix entre deux niveaux de puissance, l'un à 95 chevaux avec les batteries de 23,8 kWh, l'autre à 118 chevaux avec des accumulateurs d'une capacité de 42 kWh. Mais à côté de la Fiat 500 « tranquille », il faudra bientôt compter aussi sur l'Abarth 500 électrique.

Version sportive de la Fiat 500 électrique, cette future déclinaison Abarth se montre un peu en avance sur la date prévue grâce à une fuite relayée sur le compte Instagram de Cochespias. L'image permet d'observer un exemplaire de l'Abarth 500 électrique dans un coloris vert/jaune fluo particulièrement agressif, mais aussi d'admirer une face avant à peine plus agressive avec des boucliers différents et des ailes légèrement élargies.

Uniquement des grosses batteries, avec plus de 200 chevaux

L'Abarth 500 électrique fera vraisemblablement l'impasse sur les petites batteries de la Fiat. Elle n'embarquera que les grosses batteries de 42 kWh et d'après les derniers bruits de couloir, elle laissera le choix entre deux niveaux de puissance (177 et 205 chevaux). De quoi faire un peu mieux que les Abarth thermiques actuelles, montant jusqu'à 180 chevaux (mais avec moins de kilos sur la balance). Quant au prix, il risque d'approcher ou dépasser les 40 000€ sachant que la 500 42 kWh démarre actuellement à 33 900€. Elle sera probablement dévoilée d'ici la fin de l'année et on a hâte de voir si elle peut se montrer aussi drôle à piloter que l'Abarth 500 thermique.